Powrót 29-letniego Mahmooda na Eurowizję to wydarzenie wyjątkowe, które potwierdza też jego niepodważalną, wysoką pozycję w świecie włoskiej muzyki.

Trzy lata temu w niemal całej Europie rozbrzmiewała jego piosenka "Soldi". Trafiła nawet do filmu Nanniego Morettiego "Trzy piętra". W lutym tego roku razem z 19-letnim raperem Blanco, Mahmood zaśpiewał w San Remo utwór "Brividi", który podbił błyskawicznie wszelkie serwisy streamingowe i dał im bilet na Eurowizję w Turynie. Duet wymieniany jest wśród faworytów konkursu, zaraz po zespole Kalush z Ukrainy.

Wspominając swój debiut na Eurowizji przed trzema laty artysta powiedział dziennikarzom w stolicy Piemontu: "To było szaleństwo, miałem okazję przedstawić moją muzykę w całej Europie; to niezapomniane doświadczenie". Tamta sytuacja i tegoroczna są zdaniem urodzonego w Mediolanie Mahmooda całkowicie odmienne.

"Do Tel Awiwu zawiozłem utwór, który opowiadał o mnie, moją historię; teraz to, co innego. Ale to, co piękne, to muzyka i fakt, że za każdym razem można opowiedzieć różne historie" - podkreślił artysta po przyjeździe do Turynu.

Wyjaśnił, że piosenka "Brividi", którą z Blanco przedstawią na rozpoczynającej się 10 maja Eurowizji, opowiada o miłości pokazanej z dwóch różnych punktów widzenia, dwóch różnych pokoleń.