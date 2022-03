Eurowizja 2022: Krystian Ochman spada w rankignu bukmacherów. Na którym jest miejscu?

Krystian Ochman z utworem "River" został wybrany na reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji w 2022 w Turynie. Wokalista był najlepszy w głosowaniu widzów oraz tuż za Darią w głosowaniu jurorów. "Nie myślałem o wygranej, bo myślałem przede wszystkim o tym, aby dobrze wystąpić. Dopiero, gdy ogłaszano wyniki, zaczęło to do mnie docierać" - stwierdził w rozmowie z TVP.

"Teraz główny cel to Turyn i zaprezentowanie naszego kraju jak najlepiej na Eurowizji 2022. Przygotujemy odpowiedni staging, przemyślane światła, żeby wszystko pasowało klimatem do 'River'. Tym bardziej, że tamtejsza scena idealnie pasuje do tego utworu. Nie zawiodę, obiecuję" - zapewnił.



Utwór "River" szybko stał się wielkim przebojem. "W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze mówi 22-letni wokalista.



Od początku nie brak było głosów, że wokalista z utworem "River" może namieszać w całym Konkursie Piosenki Eurowizji w Turynie, co potwierdzały notowania bukmacherów. Teraz jednak Ochman wypadł z podium. Aktualnie na pierwszy miejscu plasuje się Ukraina z 27% szans, drugą lokatę zajmują Włochy (18%), a trzecią - Szwecja (6%), która do tej pory nie wybrała piosenki na konkurs.



"Czwarte miejsce ma Grecja (premiera utworu w czwartek), a piąta jest Polska z Krystianem Ochmanem. To jednak jeden z najniższych wyników jakie notujemy od końca stycznia - przypomnę, że na przełomie stycznia i lutego byliśmy nawet liderem, a nasze szanse na wygraną wynosiły wtedy 10%. Oczywiście wciąż jest za wcześnie by wyrokować, a możliwość wygrania przez TVP Eurowizji wielokrotnie będzie jeszcze zweryfikowana np. poprzez imprezy promocyjne (Krystian wystąpi w Madrycie, Amsterdamie i Londynie) czy na próbach w Turynie" - donosi Dziennik Eurowizyjny.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana oraz Macieja Ochmana, byłego muzyka Róż Europy, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).