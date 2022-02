Przypomnijmy, że początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia.



Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant.

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie Turyn we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin, który w 2021 roku zdobył pierwsze miejsce.

Julia i Wiktoria Szlachta - kim są?

Julia i Wiktora Szlachta to bliźniaczki, które szerszej publiczności po raz pierwszy przedstawiły się w "Szansie na Sukces: Opole 2019". W programie śpiewały utwór "Sing Sing" Maryli Rodowicz i wygrały swój odcinek.



Nastolatki od dziecka są związane z muzyką. "Nasza rodzina jest bardzo umuzykalniona, to oni zaszczepili w nas miłości do muzyki. Nikt nas nie musiał do niczego zmuszać. Jako dzieciaki organizowałyśmy swoje mini koncerty w domu rodzinnym, gdzie wszyscy nas słuchali i oglądali" - mówiły w rozmowie z Plejadą.

Bliźniaczki w tym samym wywiadzie przyznały, że nigdy nie myślały, by występować solowo. "Od dziecka występujemy razem, świetnie się dopełniamy i nie planujemy na ten moment, aby się rozdzielać. Cała magia tkwi w sile sióstr, nawzajem się motywujemy i wspieramy. W muzyce się dopełniamy, tak samo w życiu codziennym. Choć nasze charaktery się różnią, nam to w żadnym wypadku nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie: dzięki temu jest zachowana pewna równowaga. Mimo że się różnimy, to czujemy się jak jedność" - wytłumaczyły.



Kariera sióstr prężnie się rozwija. W 2020 roku można było zobaczyć je m.in. na scenie w Opolu, gdzie zaśpiewały piosenkę "Na niby". W tym samym roku starały się również o wyjazd na Eurowizję. Wygrała wtedy Alicja Szemplińska, której jednak nie udało się pojechać na konkurs z powodu pandemii koronawirusa.



Eurowizja 2022: Siostry Szlachta i piosenka "Drogowskazy"

Za piosenkę "Drogowskazy" odpowiadają Piotr Walicki (skomponował muzykę) oraz Monika Wydrzyńska (napisała tekst).

Walicki współpracował w przeszłości m.in. z LemON, Justyną Steczkowską, Alicją Szemplińską, Vito Bambino i Kasią Dereń. Monika Wydrzyńska to natomiast połowa popularnego duetu Linia Nocna, który na koncie ma hit "Znikam na chwilę". W przeszłości swój wkład w piosenki Eurowizyjne miał też drugi z członków LN - Mikołaj Trybulec. Współpracował m.in. z reprezentantem Czech Lake Malawi i reprezentantem Austrii Vincentem Bueno.