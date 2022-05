Eurowizja 2022: Kim jest Stefan? Z muzyką związany od najmłodszych lat

12 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji w Turynie. O przejście do wielkiego finału walczyli tym razem przedstawiciele osiemnastu państw. W drugim półfinale tegorocznej Eurowizji wystąpił również Krystian Ochman. Reprezentant Polski wykonał utwór "River".

Do wielkiego finału, który odbędzie się 14 maja, awansowało tylko dziesięciu reprezentantów z tych krajów: Belgia, Czechy, Azerbejdżan, Finlandia, Australia, Estonia, Szwecja, Rumunia i Serbia. W sobotnim finale Eurowizji 2022 weźmie udział także Krystian Ochman, który jest jednym z głównych faworytów konkursu.

Szansę, aby powalczyć o zwycięstwo dostał również reprezentant Estonii, Stefan. Ile lat ma estoński wokalista? Czy ma swój profil na Instagramie? Jak wyglądały początki kariery muzycznej? Jak bukmacherzy oceniają szanse Stefana na Eurowizji 2022? Na te i inne pytanie odpowiadamy w naszym artykule!

Eurowizja 2022: Ile lat ma Stefan, reprezentant Estonii?

Stefan Airapetjan, bo tak naprawdę nazywa się piosenkarz, urodził się 24 grudnia 1997 roku w Viljandi (Estonia), co oznacza, że obecnie ma 24 lata. Jego rodzice są emigrantami z Armenii. Stefan zaczął śpiewać już od najmłodszych lat, a jego trenerem wokalnym był Hedy-Kai Pai. Ponadto estoński piosenkarz prowadzi swój Instagram pod nazwą @stefanairapetjan , gdzie ma ponad 30 tysięcy obserwujących. Reprezentant Estonii publikuje na swoim profilu posty i relacje, w których pokazuje, jak wyglądają przygotowania do Eurowizji 2022.

Podczas nauki w szkole estoński piosenkarz brał udział w różnych konkursach wokalnych. W 2010 roku Stefan dotarł do finału konkursu piosenki dla dzieci Laulukarussell, który był organizowany przez estońską telewizję.

Stefan i jego droga do Eurowizji 2022

Stefan od kilku lat próbował swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji. W 2018 roku zajął trzecie miejsce z utworem "Laura (Walk with Me)" w programie "Eesti laul" wyłaniającym estońskiego kandydata do konkursu. Rok później, tym razem solowo z piosenką "Without Tou", powtórzył wynik. W 2020 roku ponownie wziął udział w preselekcjach do Eurowizji z utworem "By My Side", jednak zajął siódme miejsce w finale.

Rok 2022 okazał się dla Stefana bardzo szczęśliwy. Przygotowany przez estońskiego piosenkarza utwór "Hope" zapewnił mu zwycięstwo w programie "Eesti laul". Dzięki temu Stefan został reprezentantem Estonii w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji organizowanym w Turynie.

Eurowizja 2022: Czy Stefan ma szansę na wygraną?

Czy Stefan ma szansę na sukces w Eurowizji 2022? Utwór "Hope" jest bardzo chwytliwy, żywy, ma dobre wibracje, a także jest mocno inspirowany muzyką z westernów. Po drugim półfinale bukmacherzy bardzo szybko zaktualizowali notowania. Stefan według najnowszych typów powinien zająć tylko siedemnaste miejsce w finale. To mocny spadek w notowaniach bukmacherskich.

Zdaniem wielu obserwatorów Eurowizję 2022 w Turynie wygra Kalush Orchestra, która reprezentuje Ukrainę. Bukmacherzy dają zespołowi 57 procent na wygraną. Sam Ryder z Wielkiej Brytanii awansował na drugie miejsce w notowaniach, a Szwedka Cornelia Jakobs - na trzecie. Według najnowszych typów bukmacherów, Krystian Ochman powinien zając szóste miejsce w finale 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jest to minimalny awans w notowaniach, ponieważ przed drugim półfinałem obstawiano go na miejscu siódmym.

Kto według Was zasługuje na zwycięstwo podczas tegorocznej Eurowizji?

