Kuba Szmajkowski zdradza, że jest fanem Eurowizji od 2015 roku. Zwycięzcą konkursu został wtedy Szwed Mans Zelmerlow z piosenką "Heroes". Reprezentująca Polskę Monika Kuszyńska ("In the Name of Love") awansowała do finału, lecz zajęła ostatecznie 23. miejsce, piąte od końca.



"Moim marzeniem jest wystąpić na tym największym wydarzeniu na świecie! Co roku śledzę Eurowizję i kibicuję naszym reprezentantom. Myślę, że 'Lovesick' jest bardzo mocną propozycją i super sprawdziłaby się w konkursie, dlatego zgłosiłem się do polskich preselekcji" - mówił młody wokalista w rozmowie z serwisem eurowizja.org.

Szmajkowski był jednym z wykonawców, którzy dość wcześnie ujawnili, że będzie się starał o wyjazd do Turynu i już wtedy znalazł się w gronie faworytów. Pierwotnie to TVP miała wybierać polskiego reprezentanta (w ten sposób wybrano Rafała Brzozowskiego w 2021 r.), jednak stacja w niemal ostatniej chwili postanowiła zorganizować koncert preselekcyjny z możliwością głosowania przez publiczność.

Kuba Szmajkowski i "Lovesick"

Ostatecznie Szmajkowski znalazł się w gronie 10 uczestników, którzy 19 lutego wystąpią na żywo podczas koncertu mającego wyłonić polskiego reprezentanta na Eurowizję 2022. 19-latek wystąpi z utrzymaną w klubowym klimacie piosenką "Lovesick". Utwór powstał we współpracy z Dominic’iem Buczkowskim-Wojtaszkiem, Eweliną Skonieczną, Mateuszem Dziewulskim, Patrykiem Kumórem oraz Sven Kolandsonem i Thomasem Karlssonem. Buczkowski-Wojtaszek i Kumór mają na koncie m.in. "Superhero" Viki Gabor (wygrana na Eurowizji Junior 2019), a ten drugi jest współautorem "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel (zwycięstwo na Eurowizji Junior 2018).

"Lovesick" opowiada o ciężkiej relacji, która bardzo nam szkodzi, ale jednocześnie nie potrafimy z niej zrezygnować. Inspiracją do jej powstania były doświadczenia wokalisty.

"Utożsamiam się bardzo z tą piosenką. Tekst jest przejmujący. Piosenka sama w sobie jest w miarę taneczna i wydaje mi się, że wpadająca w ucho. Jeśli chodzi o tekst, to ma on drugie dno. Zachęcam wszystkich do wysłuchania utworu i mam nadzieję, że się z tym utożsamicie. (...) Piosenka mówi o tym, co się dzieje, jak jesteśmy chorzy z miłości" - powiedział Kuba Szmajkowski w "Dzień dobry TVN".



Clip Kuba Szmajkowski LOVESICK

Sprawdź tekst do utworu "Lovesick" w serwisie Tekściory.pl

Internauci zastanawiają się, czy wokalista ma dziewczynę, ale w jego mediach społecznościowych takie informacje się nie pojawiają.



Kim jest Kuba Szmajkowski?

Kuba Szmajkowski (przed Eurowizją przedstawiający się jako KUBA) szerokiej publiczności dał się poznać w pierwszej edycji "The Voice Kids" (2018), gdy miał 15 lat. W show TVP zachwycił jurorów, którzy podczas przesłuchań nagrodzili go owacją na stojąco. Ostatecznie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarł do finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Szmajkowski w "The Voice Kids" TVP

Po programie wszedł w skład kwartet 4Dreamers, który został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli właśnie Kuba Szmajkowski i Mateusz Gędek (drużyna Edyty Górniak). Zespół zakończył działalność w 2021 r. po wydaniu płyt "4Dreamers" i "nb.". Szmajkowski ma na koncie duet z Sarą James, która w grudniu 2021 roku zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior (piosenka do filmu "Czarny młyn").

Clip Sara Egwu-James Czarny Młyn (piosenka z filmu "Czarny Młyn") - & Kuba Szmajkowski

Niespełna 20-letni Szmajkowski (okrągłe urodziny będzie świętował 24 kwietnia) działalność solową rozpoczął piosenką "Nieskończone".

Clip Kuba Szmajkowski NIESKOŃCZONE

Szmajkowski był również gwiazdą ostatniego Sylwestra Marzeń z Dwójką, gdzie wystąpił m.in. w duecie z Mają Hyży ( sprawdż! ). Zaśpiewali utwór "Cold Heart".



Kto pojedzie na Eurowizję 2022 z Polski?

W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.