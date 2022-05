Krystian Ochman po świetnie ocenionym występie w drugim półfinale Eurowizji wywalczył awans do sobotniego finału. W notowaniach bukmacherów Polak cały czas plasuje się w ścisłej czołówce.

Po ogłoszeniu wyników półfinału odbyło się losowanie, w której części wielkiego finału wystąpią poszczególni uczestnicy.

Ochman zaprezentuje się w drugiej części, razem z m.in. Samem Rileyem (Australia), Amandą Tenfjord (Grecja), Cornelią Jakobs (Szwecja) i Samem Ryderem (Wielka Brytania). Zdaniem wielu komentatorów Eurowizji losowanie jest dla Polski szczęśliwe.

Poznaliśmy już dokładną rozpiskę sobotniego finału. Z niej dowiadujemy się, że 22-letni Polak zaśpiewa jako trzeci od końca, z numerem startowym 23.



Spektakularny występ Krystiana Ochmana na Eurowizji!

Polakowi na scenie towarzyszą tancerki ze Egurrola Dance Studio.

"Tancerki uosabiają demony, złe myśli, stres, złość, które przeszkadzają nam w osiągnięciu wewnętrznego spokoju. Na scenie będę z nimi w pewnym sensie walczył" - mówił przed Eurowizją zwycięzca "The Voice of Poland".

"Moim osobistym demonem jest właśnie stres. Chciałbym, żeby wszystko było idealne" - dodał Ochman.

Zobacz wideo z półfinałowego występu Polaka:

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2022

Eurowizja 2022 - oto kolejność występów w finale:

1. We Are Domi (Czechy) - "Lights Off"

2. WRS (Rumunia) - "Llamame"

3. MARO (Portugalia) - "Saudade, Saudade"

4. The Rasmus (Finlandia) - "Jezebel"

5. Marius Bear (Szwajcaria) - "Boys Do Cry"

6. Alvan & Ahez (Francja) - "Fulenn"

7. Subwoolfer (Norwegia) - "Give That Wolf a Banana"

8. Rosa Linn (Armenia) - "Snap"

9. Mahmood & Blanco (Włochy) - "Brividi"

10. Chanel (Hiszpania) - "SloMo"

11. S10 (Holandia) - "De Diepte"

12. Kalush Orchestra (Ukraina) - "Stefania"

13. Malik Harris (Niemcy) - "Rockstars"

14. Monika Liu (Litwa) - "Sentimentai"

15. Nadir Rustamli (Azerbejdżan) - "Fade to Black"

16. Jeremie Makiese (Belgia) - "Miss You"

17. Amanda Tenfjord (Grecja) - "Die Together"

18. Systur (Islandia) - "Með hækkandi sól"

19. Zdob Si Zdub & Advahov Brothers (Mołdawia) - "Trenuletul"

20. Cornelia Jakobs (Szwecja) - "Hold Me Closer"

21. Sheldon Riley (Australia) - "Not the Same"

22. Sam Ryder (Wielka Brytania) - "Space Man"

23. Krystian Ochman (Polska) - "River"

24. Konstrakta (Serbia) - "In Corpore Sano"

25. Stefan (Estonia) - "Hope".