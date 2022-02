W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono dopiero dziesięciu z nich, a także sześć konkursowych piosenek.



Jacek Kurski był ostatnio gospodarzem finału "The Voice Senior". Udzielił tam wywiadu dziennikarce Jastrząb Post, która spytała go, za kim "jest sercem" w polskich preselekcjach. Wygląda na to, że według prezesa TVP nie ma jednego faworyta, a każdy może zaskoczyć, m.in. dzięki głosowaniu publiczności, którego w ostatnich latach. Mimo to Kurski wymienia trzy nazwiska - Darii, Krystiana Ochmana oraz Anny Byrcyn. Według niego tegoroczne propozycje są jednymi z lepszych w ostatnich latach.

"Myślę, że dwójka, trójka wokalistów się wyróżnia. Daria Marcinkowska, Krystian Ochman, może Anna Byrcyn. Ale też i pozostała siódemka może zaskoczyć. Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.



Przypomnijmy, że początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia.

Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant. Te doniesienia potwierdził ostatecznie Jacek Kurski.

14 stycznia TVP ujawniła listę wykonawców, którzy wystąpią w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022. Poznaliśmy też utwory, z którymi będą walczyć o wyjazd do Turynu.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

