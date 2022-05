W Turynie trwa 66. Konkurs Piosenki Eurowizji. W czwartek, 12 maja, odbędzie się drugi półfinał konkursu z udziałem reprezentanta Polski. Krystian Ochman ( posłuchaj! ) z piosenką "River" wystąpi w drugiej połowie, tuż po reprezentancie Rumunii ( sprawdź! ) i tuż przed wokalistką z Czarnogóry ( posłuchaj! ).

Reklama

Na miejscu w Turynie do polskiej delegacji dołączył prezes TVP Jacek Kurski.



"Jestem tu na miejscu i niecierpliwie czekam na jego występ. Namawiam wszystkich znajomych mieszkających zagranicą, by oddali na niego głos" - komentuje w rozmowie z Jastrząb Post.

Na etapie polskich preselekcji Kurski wymieniał m.in. Ochmana w gronie swoich faworytów. Już po wyborze 22-letniego wokalisty na reprezentanta Polski powiedział, że Krystian ma dużą szansę na finał Eurowizji.



Eurowizja 2022: Ida Nowakowska odczyta wyniki

Według nieoficjalnych informacji portalu eurowizja.org, to właśnie Ida Nowakowska będzie przekazywać punkty od Polski innym wykonawcom. Nie jest to zaskakujący wybór, bo w tej roli mogliśmy już podziwiać ją w ubiegłym roku. Była ona także współprowadzącą Eurowizję Junior 2019 w Gliwicach i w 2020 roku w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022: Jurorzy już głosują! INTERIA.PL

Do sobotniego finału awansuje 10 najlepszych wykonawców wyłonionych w głosowaniu jury (punktacja z środowej próby) i publiczności. W finale wystąpią przedstawiciele 25 krajów (po 10 z obu półfinałów plus reprezentanci Wielkiej Piątki - czyli krajów, które najwięcej wpłacają do kasy Europejskiej Unii Nadawców, EBU).