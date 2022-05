Gigliola Cinquetti uchodzi za jedną z największych włoskich gwiazd. Urodzona 20 grudnia 1947 w Cerro Veronese wokalistka ma na swoim koncie wiele sukcesów.

Do tych największych zalicza triumf na festiwalach w San Remo w 1964 i 1966 roku. To pierwsze zwycięstwo utorowało jej drogę do 9. Konkursu Piosenki Eurowizji, która odbywała się w Kopenhadze.

Młodziutka wokalistka (stała się wówczas najmłodszą zwyciężczynią Eurowizji, miała zaledwie 16 lat i 92 dni) w towarzystwie orkiestry, a także w niezwykle skromnym anturażu (ubrana była jedynie w czarną, elegancką sukienkę) wykonała utwór "Non ho l'età". Romantyczny utwór dał jej przepustkę do zwycięstwa - był to pierwszy sukces Włoch w historii konkursu. Występ zapoczątkował wielką popularność muzyki włoskiej w krajach Europy.

Wkrótce została poproszona o nagranie przeboju w rożnych językach - m.in. po niemiecku ("Luna nel blu"), hiszpańsku ("No tengo edad"), angielsku ("This Is My Prayer") i po japońsku ("Yumemiru omoi"). "Non ho l'età" doczekało się także lokalnych wersji, także polskojęzycznej. "Nie wolno mi..." nagrała w naszym języku Wiesława Drojecka, a w oryginale śpiewały ją m.in. Anna German i Sława Przybylska.

Eurowizja 2022: Wzruszająca Gigliola Cinquetti zatrzymała czas

Nie dziwi to, że niemal 60 lat swoim sukcesie została ponownie zaproszona na odbywającą się we Włoszech Eurowizję. Tym razem już jako 74-latka wykonała swój legendarny przebój. Prędko została okrzyknięta królową całego wieczoru.

Podobnie jak na konkursie w 1964 roku, teraz też zaprezentowała się na scenie jedynie w czarnej sukience - bez zbędnych "rozpraszaczy" i pozwoliła swojemu nieśmiertelnemu hitowi błysnąć jak sześć dekad wcześniej. W trakcie piosenki dołączali się do niej włoscy fani dośpiewując tytułowe słowa. Po zakończeniu piosenki pożegnali ją gromkimi owacjami. Zobacz, jak zmieniła się legendarna wokalistka!

Eurowizja 2022: Ukraina triumfuje

Zwycięzcą 66. Konkursu Piosenki Eurowizji został ukraiński zespół Kalush Orchestra. Do końca widzom towarzyszyły wielkie emocje, a rozgrywka toczyła się między Wielką Brytanią, Ukrainą, Hiszpanią i Serbią. Jurorzy postawili na Wielką Brytanię, ale głosy widzów znów wywróciły tabelę do góry nogami. Awans na pierwsze miejsce Ukrainie dała publiczność, dając jej aż 439 punktów.