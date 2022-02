19 lutego odbyły się transmitowane w TVP preselekcje do Eurowizji 2022. Do walki stanęło 10 wykonawców, ale największa walka stoczyła się pomiędzy Krystianem Ochmanem ("River") i Darią ("Paranoia").

Ostatecznie na Eurowizję do Turynu wyjedzie Krystian Ochman. Jego piosenka zyskała zdecydowanie większe poparcie wśród widzów, a Darii nie pomogło nawet większe wsparcie ze strony jurorów.



Daria - Paranoia || Tu Bije Serce Europy!

Daria komentuje sukces Ochmana

Jeszcze przed startem eliminacji dało się wyczuć nerwową atmosferę. Głośno było o wywiadzie Darii z "Jastrząb Post", gdzie wokalistka zirytowała się kolejnym pytaniem o Krystiana Ochmana.

"Broń Boże nie mam żadnych zastrzeżeń do Krystiana, ale nie chce mi się cały czas o nim mówić. Nie wiem, czemu dostaję tyle pytań cały czas o jego osobę. Umówmy się, że w konkursie nie jestem tylko ja i Krystian" - mówiła.

Już po koncercie Daria wypowiedziała się na temat całego koncertu, jej występu oraz zwycięzcy eliminacji.

"Był ogrom stresu i zmian, aby tu wystąpić. I fajnie, że to się opłaciło. Jestem dumna z tego występu i z tego, co tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że wszyscy graliśmy fair, była dobra atmosfera" - mówiła.



Daria na gorąco po preselekcjach o szansach Krystiana Ochmana na Eurowizji 2022

"Wiem, że część ludzi może mi nie uwierzyć, ale powiem szczerze, że zanim wyszliśmy na podesty, pomyślałam, że jeszcze rok temu nie miałam ani jednego singla, teraz mam dwa hity, jestem w pierwszej trójce eliminacji do Eurowizji, a w trzy tygodnie nauczyłam się tańczyć" - komentowała.

Daria potwierdziła tez, że pogratulowała Ochmanowi. Dodała też, że w końcu mieli okazję się poznać i porozmawiać.

"Nie znałam do tej pory Krystiana prywatnie i byłam pod mega wrażeniem, bo pojawił się jakiś taki fajny vibe. Podczas konkursu nie miałam w ogóle takiego zacięcia, ale bardziej chodziło, aby nikomu się noga nie podwinęła" - tłumaczyła.



Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję"

Daria kończy z walką o Eurowizję

Daria stwierdziła również, że Krystian Ochman może sobie bardzo dobrze poradzić na Eurowizji, o ile jedynie cały sztab ludzi pracujących nad jego występem, wyciągnie z niego to, co ma najlepsze" - stwierdziła.

Przy okazji Daria przyznała, że wszystko wskazuje na to, że to były jej ostatnie polskie eliminacje do Eurowizji.

"Spróbowałem, bo miałam na to czas. Ale jeśli moja kariera będzie rozwijać się tak super, jak teraz to się dzieje, to będę skupiona na sobie. Wierzę, będzie jeszcze wielu znakomitych reprezentantów w przyszłości" - mówiła, ale dodała, że nie wyklucza w kolejnych latach walki o Eurowizję z innego kraju.