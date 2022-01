Na początku wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 miała dokonać wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada. Teraz okazuje się, że jednak widzowie będą mogli dołożyć swoją cegiełkę do decyzji TVP dzięki telewizyjnym eliminacjom.

Piosenka nie mogła być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zalecało też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie był to konieczny wymóg.

Ostatecznie 14 stycznia TVP ujawniła listę wykonawców, którzy wystąpią w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022. Poznaliśmy też utwory, z którymi będą walczyć o wyjazd do Turynu.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Jedną z faworytek jest Daria, znana również jako Daria Marx. 26-letnia wokalistka naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland" ( zobacz! ). Wówczas wszyscy jurorzy odwrócili się, by mieć ją w swojej drużynie. Daria odpadła na etapie bitew. Przygodę z muzyką rozpoczęła, gdy miała zaledwie 7 lat.





Pomimo tego, że szkoliła się na śpiewaczkę operową, postawiła ostatecznie na taneczny pop. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo jej debiutancki utwór "Love Blind" ( sprawdź! ) zanotował ponad 3,2 mln odsłon, a na Spotify przesłuchano go prawie 5,5 mln razy. Niedługo po premierze pierwszej piosenki wypuściła singel "Paranoia" ( posłuchaj! ), który w ciągu miesiąca zanotował ponad 3,1 mln odtworzeń.

Teraz młoda piosenkarka wyznała, że wielkim zaskoczeniem była dla niej sytuacja, gdy Zenon Martyniuk poprosił ją o zdjęcie podczas kręcenia spotu promującego Sylwester w Zakopanem. Jakiś czas temu muzyk wyznał, w rozmowie z Faktem, że jego trzyletnia wnuczka Laura lubi śpiewać nie tylko do jego piosenek. Muzykalna dziewczynka lubi tańczyć także do piosenki "Paranoia" Darii.



"To było dla mnie zaskoczenie. Gdy kręciliśmy reklamę Sylwestra pan Zenon przyszedł do mnie, bo chciał zrobić sobie ze mną zdjęcie. Byłam w szoku, bo byłam tam takim świeżakiem i było mi bardzo miło. To był dla mnie komplement, że pan Zenon jest moim fanem. Bardzo go szanuję" - wyznała gazecie Daria Marx.





Doda nie podziela entuzjazmu Darią?

Doda w jednej z rozmów z dziennikarzami powiedziała, że charyzma sceniczna Darii nie porwie Europejczyków. Do tych słów ustosunkowała się Daria. "To nie jest tak naprawdę moja sprawa to, jak inni wypowiadają się na mój temat. Po drugie, ja zawsze idę swoją drogą, mam swoich fanów i wciąż nie uważam, żeby ten feedback był zły, jak na osobę, która to powiedziała. Szczególnie potem oznajmienie własnych chęci eurowizyjnych" - mówi wokalistka.

"Doda zresztą dodała na swój Instagram taki nagłówek, w którym jesteśmy tylko ja i ona, w kontrze. Mogę powiedzieć tylko tyle, i to jej słowami: nie ważne, co mówią, ważne, że mówią. Więc ja szczerze dziękuję" - powiedziała Daria w rozmowie z Faktem.

Przypomnijmy, że w 2021 roku na Eurowizji Polskę reprezentował Rafał Brzozowski. Wokalista z piosenkę "The Ride" odpadł w półfinale, zajmując tam odległe 14. miejsce.



