Rafał Brzozowski komentuje odpadnięcie z Eurowizji. Co napisał?

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" nie awansował do finału tegorocznej Eurowizji. Wokalista skomentował swój występ w konkursie na Insatgramie.

Rafał Brzozowski skomentował swój występ na Eurowizji /SplashNews.com /East News

Rafał Brzozowski wystąpił podczas drugiego półfinału Eurowizji 2021 (20 maja). Polak z piosenką "The Ride" pojawił się jako szósty w kolejności.

Towarzyszył mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Polak ostatecznie nie awansował do finału konkursu i wraca do kraju. Na Instagramie opublikował długi post na temat swojego udziału w wydarzeniu.

"Moja piękna przygoda z Eurowizją dobiegła końca. To były trzy miesiące intensywnej pracy. Nie tylko prób wokalnych i tanecznych, ale też dziesiątki godzin wywiadów i rozmów z ludźmi z całego świata" - napisał.

Brzozowski podziękował wszystkim artystom, których miał okazję spotkać w Rotterdamie i pogratulował tym, którzy awansowali do finału.



Wokalista osobne podziękowania wystosował do wszystkich osób, z którymi pracował nad występem.

"Dziękuję tancerzom, całej polskiej delegacji i osobom zaangażowanym w przygotowania do Konkursu oraz organizatorom tego wspaniałego wydarzenia. To był intensywny okres. Daliśmy z siebie wszystko i to jest najważniejsze" - czytamy.

Finał Eurowizji 2021 odbędzie się 22 maja. Wśród faworytów wymienia się: Francję, Włochy, Maltę, Szwajcarię oraz Ukrainę.