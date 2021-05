Takiej katastrofy nikt się nie spodziewał. Aż cztery kraje dostały nie dostały od widzów ani jednego głosu. Najgorzej wypadła Wielka Brytania.

Reprezentant Wielkiej Brytanii, James Newman /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Finał 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji odbył bez reprezentującego Polskę Rafała Brzozowskiego.



Na końcowy wynik Eurowizji wpływ miały punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów.



W głosowaniu jurorów na prowadzenie wysunął się zespół Gjon's Tears (267) przed Barbarą Pravi (248), Destiny (208) i Maneskin (206). 0 punktów zebrał James Newman (Wielka Brytania). O wygranej Włochów zdecydowały głosy widzów.



Pogrom zaliczyli reprezentanci Wielkiej Piątki - Wielka Brytania zakończyła konkurs z wynikiem 0 punktów. Tuż nad nią w końcowej klasyfikacji uplasowały się Niemcy (w sumie 3 pkt.) i Hiszpania (6 pkt.).



W głosowaniu widzów aż cztery kraje nie dostały żadnego punktu. Oprócz wspomnianych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii, uznania publiczności nie zdobyła również Holandia.



Porażkę najgorzej przyjął Newman. Po tym, jak dowiedział się, że również widzowie nie docenili jego występu, zaczął nerwowo wznosić toasty i biegać po pomieszczeniu, potrząsając butelką z szampanem.



Takie zachowanie nie spodobało się oglądającym. "Zero punktów nie jest przyjemne, ale widać, że James jakby mógł, to by rozniósł studio", "Kamery nie powinny go pokazywać. Zrobili widowisko na człowieku, którego poniosły emocje", "Nie umie przegrywać. Wstyd Wielka Brytanio" - komentowali.



Choć Wielka Brytania od lat nie należy do faworytów konkursu, takiej klęski nie odnotowali dawno. Zero punktów "zdobyli" ostatnio w 2003 roku, kiedy wyniki opierały się wyłącznie na głosach widzów.