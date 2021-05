18 maja to data pierwszego półfinałowego koncertu 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Co dzieje się w Rotterdam Ahoy?

Reprezentantka Cypru Elena Tsagrinou jest jedną z faworytek tegorocznego konkursu /Vyacheslav Prokofyev/TASS /Getty Images

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

W pierwszym półfinale wystąpi łącznie 16 państw. Transmisja obu półfinałów i finału jest dostępna na kanałach TVP1, TVP Polonia i eurovision.tv.



Koncert rozpoczął Holender Duncan Laurence, zwycięzca Eurowizji 2019. Wokalista zaprezentował piosenkę "Feel Something". Wokalista pojawi się jeszcze w przerwie razem z wokalistką Daviną Michelle i aktorką Theklą Reuten podczas występu zatytułowanego "The Power of Water".

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się reprezentanci Litwy - zespół The Roop. Wykonali taneczny utwór "Discoteque", zachwycając publiczność złożoną choreografią. Kolejna wystąpiła Ana Soklič ze Słowenii, z utworem "Amen".

Trzeci występ to rosyjska reprezentantka Maniża. Jej piosenka "Russian woman" od początku budziła kontrowersje, ponieważ opowiada o silnych kobietach przełamujących stereotypy. Maniża jest nie tylko wokalistką, ale także znaną aktywistką. Pokazowi towarzyszyła nawiązująca do kraju oprawa, zbogacona o przekazy, namawiające do "bycia sobą".



Po niej przyszedł czas na reprezentanta Szwecji - Tusse z piosenką "Voices".Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa na scenie nie pojawiła się reprezentantka Australii - Montaigne. Kraj jednak nie wycofał się z Eurowizji, a Europejska Unia Nadawców pozwoliła nagrać reprezentacji swój występ, który został wyemitowany podczas półfinału.

Macedonię Północną reprezentował Vasil, który wykonał wzruszający utwór "Here I Stand". W przerwie pomiędzy występami widzowie usłyszeli między innymi kilka słów od Conchity Wurst, zwyciężczyni 59. Konkursu Piosenki Eurowizji.



Po krótkiej przerwie na scenie pojawiła się Lesley Roy z Irlandii z utworem "Maps".



Widzowie będą mogli zobaczyć przynajmniej dwójkę wykonawców zaliczanych do faworytów całego konkursu - 18-letnią Maltankę Destiny ("Je Me Casse") i ognistą Cypryjkę Elenę Tsagrinou ("El Diablo").

O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów.



Oto uczestnicy pierwszego półfinału Eurowizji 2021 w kolejności występowania:

1. The Roop (Litwa) - "Discoteque"

2. Ana Soklič (Słowenia) - "Amen"

3. Maniża (Rosja) - "Russian Woman"

4. Tusse (Szwecja) - "Voices"

5. Montaigne (Australia) - "Technicolour"

6. Vasil (Macedonia Północna) - "Here I Stand"

7. Lesley Roy (Irlandia) - "Maps"

8. Elena Tsagrinou (Cypr) - "El Diablo"

9. Tix (Norwegia) - "Fallen Angel"

10. Albina (Chorwacja) - "Tick-Tock"

11. Hooverphonic (Belgia) - "The Wrong Place"

12. Eden Alene (Izrael) - "Set Me Free"

13. Roxen (Rumunia) - "Amnesia"

14. Efendi (Azerbejdżan) - "Mata Hari"

15. Go_A (Ukraina) - "Shum"

16. Destiny (Malta) - "Je Me Casse".

W drugim półfinale ma pojawić się Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" ( posłuchaj! ), który w tym roku reprezentuje Polską, po tym, jak zastąpił Alicję Szemplińską ( sprawdź! ). Finał festiwalu odbędzie się 22 maja.

