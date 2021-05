Eurowizja 2021: Kim jest Barbara Pravi? Faworytka konkursu ma polskie korzenie

Barbara Pravi wymieniana jest jako jedna z faworytek tegorocznej Eurowizji. Jak do te pory przebiegała kariera 28-letniej artystki?

Barbara Pravi, a właściwie Barbara Pievic, urodziła się w 1993 roku w Paryżu. Jej ojciec jest Serbem, natomiast matka ma irańskie korzenie. Co ciekawe babcia wokalistki była Polką. O związkach z naszym krajem Barbra opowiedziała serwisowi eurowizja.org.

"Mama mojej mamy, której nie poznałam, bo umarła, gdy moja mama była malutka, byłą Polką! Nigdy nie byłam w Polsce, ale odrobinę polskiej krwi we mnie płynie. Bardzo chciałabym do was przyjechać i mam nadzieję, że będę miała okazję, dlatego że chciałabym przybliżyć sobie miejsce pochodzenia moich rodziców" - mówiła.

W 2014 roku Pravi podpisała kontrakt z Capitol Music France i rozpoczęła profesjonalną karierę. Jej pierwszym singlem była piosenka "Pas grandir". W 2018 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "Barbara Pravi". Do tej pory wydała trzy minialbumy.



Artystka ma również sporo wspólnego z konkursem Eurowizja Junior. Pravi dwukrotnie pisała piosenki dla francuskich reprezentantów.

W 2019 roku stworzyła "Bim bam toi" dla Carli, która w zajęła podczas festiwalu 5. miejsce. Rok później napisała utwór "J'imagine" dla Valentiny Tronel. Młoda uczestniczka wygrała Eurowizję w Polsce.

2021 rok może być przełomowy dla samej Pravi, która z piosenką "Voila" startuje w tegorocznej Eurowizji (wcześniej wygrała krajowe preselekcje).



Wideo Barbara Pravi - Voilà - France 🇫🇷 - Official Music Video - Eurovision 2021

Francuskie media rozpisują się o swojej reprezentantce w samych superlatywach, twierdząc, że w tym roku nie mogli wybrać lepiej. Coraz częściej artystkę, ze względu na jej prezencję na scenie i styl śpiewania, porównuje się do Edith Piaf.

Pravi jest jedną największych faworytek do wygrania tegorocznej Eurowizji. W najnowszych notowaniach bukmacherów plasuje się na drugim miejscu zaraz za włoskim zespołem Maneskin. Przypomnijmy, że finał konkursu odbędzie się 22 maja. Francja jest jednym z krajów tzw. wielkiej piątki (najwięcej płacący do EBU) i miała zapewniony występ w finale.