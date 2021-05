Eurowizja 2021: Ida Nowakowska podała punkty z Polski. Jej strój przykuł uwagę

Na Eurowizji 2021 punkty od polskiego jury podała Ida Nowakowska. Była ubrana dość nietypowo, co nie uszło uwadze widzów.

Ida Nowakowska była polskim sekretarzem konkursu po raz pierwszy AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal odbył się zgodnie z planem.

Podczas finału Eurowizji - 22 maja - punkty od polskiego jury podała Ida Nowakowska. prezenterka "Pytania na śniadanie" oraz jurorka w "Dance Dance Dance". Zastąpiła ona w tej roli Mateusza Szymkowiaka, który był polskim rzecznikiem w latach 2018-2019.

Polskie jury przyznało 12 punktów Senhit z San Marino ( sprawdź! ).



Reszta ocen od Polski wyglądała następująco: 10 pkt - Islandia, 8 pkt - Portugalia, Szwajcaria - 7 pkt, Izrael - 6 pkt, Włochy - 5 pkt, Malta - 4 pkt, Belgia - 3 pkt, Finlandia - 2 pkt, 1 pkt - Rosja.



Na początku Nowakowska stwierdziła, że dwa lata przerwy spowodowane pandemią koronawirusa to zdecydowanie za długo. Uwagę przykuł także strój prezenterki. Nowakowska była ubrana w golf w biało-czarną zebrę oraz pasujące do tego rękawiczki.



Brytyjski komentator finału Eurowizji zażartował ze stroju, pytając: "Ciekawe, czy ma do tego głowę".