Roksana Węgiel nie wystąpi na Eurowizji! Co się stało?

Tegoroczny finał Konkursu Piosenki Eurowizji miał być dla Polaków wyjątkowy. Oprócz tego, że na konkursie reprezentować nas będzie zespół Tulia, na scenie pojawić się miała także 14-letnia wokalistka Roksana Węgiel. Okazuje się jednak, że laureatka Eurowizji Junior 2018 nie wystąpi w Izraelu, a decyzja o tym nie jest od niej zależna.

Po tym, jak Roksana Węgiel w 2018 zwyciężyła na Eurowizji Junior, od razu trafiła na pierwsze strony gazet i stała się ulubienicą polskich nastolatków.

Niedawno wokalistka wydała nowy singel "Lay Low", który zapowiada jej debiutancką płytę "Roxie". Jej premiera zaplanowana jest na 7 czerwca.

Od początku stycznia głośno zapowiadano występ Roksany na "dorosłej" Eurowizji.



Z pewnością pomógłby on jeszcze bardziej wypromować jej album, niestety, plany uległy zmianie, a Roxie w ogóle nie pojawi się na scenie w Izraelu.



W jednym z wywiadów wokalistka powiedziała, że wprawdzie poleci do Izraela, jednak nie zaśpiewa na scenie, udzieli tam tylko wywiadu. Dodała, że plany pozmieniały się niezależnie od niej, a decyzja ta leży po stronie organizatorów. Nie znamy jej oficjalnych powodów.



Przypomnijmy, Roxie miała pojawić się na scenie jako gość specjalny Konkursu Piosenki Eurowizji 2019. Zaprezentować miała swój przebój "Anyone I Want To Be", z którym wygrała w listopadzie 2018 roku dziecięcą Eurowizję.



Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 14-18 maja w Tel Awiwie (Izrael). W tym roku Polskę reprezentować na nim będzie zespół Tulia z piosenką "Fire of Love (Pali się)". Grupa zaprezentuje się w pierwszym półfinale (14 maja).



