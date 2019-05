Eurowizja 2019: Palestyńskie flagi Islandii. Hatari wygwizdani

Olbrzymie oburzenie na widowni w trackie ujawniania wyników głosowania publiczności wywołała grupa Hatari. Grupa, gdy poznała swój rezultat rozwinęła flagi Palestyny, co sprawiło, że muzycy z Islandii zostali wybuczeni.

Islandzka grupa Hatari w finale zaprezentowała utwór "Hatrið mun sigra" i ostatecznie zajęła 10. miejsce w konkursie. Gdy grupa dowiadywała się, ile punktów od głosujących otrzymała, postanowiła dokonać politycznego manifestu, pokazując do kamery flagi Palestyny.



Wideo Iceland - LIVE - Hatari - Hatrið mun sigra - Grand Final - Eurovision 2019

Zgromadzeni na widowni ludzie zareagowali na taką manifestację buczeniem i gwiazdami. Perkusista zespołu, Einar Stef, opublikował nagranie, pokazujące, co działo się chwilę przed pokazaniem muzyków z Islandii. Organizatorzy w trakcie głosowania jury zdążyli odebrać zespołowi dwie flagi. Islandczycy mieli ich jednak więcej.



Flaga Palestyny pojawiła się też na oficjalnym koncie na Instagramie zespołu.



Grupa od początku imprezy wzbudzała kontrowersje nie tylko swoim wizerunkiem, ale i poglądami, w których otwarcie krytykowali Izrael za okupację Strefy Gazy i byli jednym z wykonawców, którzy nawoływali do bojkotu bliskowschodniego kraju.



Początkowo grupa zapowiadała, że swoje poglądy polityczne głosić będzie nawet w trakcie finału Eurowizji. Gdy jednak Hatari przylecieli do Tel Awiwu nieco złagodzili swoje stanowisko.



"Mówiliśmy, że użyjemy siły naszego wpływu medialnego, który wynika z udziału na Eurowizji. Staramy się podtrzymać krytyczną dyskusję na temat kontekstu, w jakim organizowana jest tegoroczna Eurowizja. Robimy to we wszystkich dotychczasowych rozmowach z mediami i będziemy to kontynuować. Natomiast, co do samego występu, jesteśmy zdeterminowani, żeby wziąć udział w konkursie i stosować się do wszystkich reguł, jak każdy inny uczestnik" - tłumaczył wokalista Matthias Haraldsson.

Ostatecznie grupa zdecydowała się polityczną manifestację w najmniej spodziewanym momencie.

Dodajmy, że do konfliktu Izrael - Palestyna odniosła się też Madonna. Pod koniec jej występu dwójka jej tancerzy miała na plecach izraelską i palestyńską flagę.

Eurowizję w tym roku wygrał reprezentujące Holandię Duncan Laurence z piosenką "Arcade".