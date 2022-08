Piąta edycja Earth Festival w Uniejowie (19-21 sierpnia) będzie składać się z trzech dni koncertowych i dwóch dni atrakcji eventowych przygotowanych przez partnerów wydarzenia.

"Earth Festival Uniejów 2022 będzie kolejną okazją do naładowania akumulatorów pozytywną energią, do wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Degradacja nie spowalnia, więc i tym razem pokażemy, że nawet najmniejsze działania, by powstrzymać negatywne zmiany, mają sens. W imię idei For Earth For Us!" - zapowiadają organizatorzy.

Jednym z "rockowych marzycieli" jest Sebastian Riedel, który pojawi się na scenie w Uniejowie podczas niedzielnego koncertu "Gwiazdy dla Czystej Polski". Wystąpią wówczas także inni muzycy znani z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska, m.in. Doda, Andrzej Piaseczny, Michał Szpak, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Małgorzata Ostrowska, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadzą Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.

Sebastian Riedel prywatnie od ponad 20 lat jest mężem Gabrieli, z którą ma czterech synów: Samuela (ur. 2001), Ryszarda (ur. 2006) i bliźniaków: Maksymiliana i Błażeja. Maksymilian w 2021 r. pojawił się na scenie w spektaklu "Skazany na bluesa", grając dziecięcą rolę Chłopca (czyli Bastka, swojego ojca).



Sebastian Riedel, syn Ryśka Riedla: Był przede wszystkim przyjacielem

"Bardzo dużo ze sobą rozmawialiśmy i nigdy nie zostawiał moich pytań bez odpowiedzi. Był cierpliwy. Nauczył mnie wielu rzeczy. Przekazał mi też najważniejsze dla niego wartości, jakimi się w życiu kierował. Zawsze mogłem do niego przyjść. Był moim ojcem, ale i przede wszystkim - przyjacielem" - tak Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty Dżemu, wspomina jego syn - Sebastian Riedel.

"Często mi się śni. Chcę mu wtedy opowiedzieć o tylu rzeczach. O tym, ile się u mnie dzieje, ile się zmieniło. Bardzo chcę mu powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale nie potrafię tego zrobić. Milczę. On też nic nie mówi. Rozumiemy się bez słów. Przyglądamy się sobie. Jest taki, jakim go zapamiętałem. Takie są moje z nim spotkania. Czuję wtedy spokój. To są dobre sny i w ogóle mnie nie niepokoją" - mówi Sebastian Riedel w książce "Rysiek Riedel we wspomnieniach".

To prawie pół tysiąca stron zapisanych chwilami z życia muzyka, ale i jego bliskich - rodziny, przyjaciół, muzyków, menedżerów.

Autorem książki jest Marcin Sitko, który napisał m.in. biografię Bogdana Łyszkiewicza (lider zespołu Chłopcy z Placu Broni), książki "The Rolling Stones za żelazną kurtyną. Warszawa 1967", "Woodstock 1969. Najpiękniejszy weekend XX wieku", "Marillion. The Iron Curtain", zbiór wspomnień o Mirku Bregule z grupy Universe.

Słowo wstępne napisał syn Ryśka - Sebastian Riedel, stojący na czele formacji Cree. Miał on 16 lat, gdy zmarł Rysiek Riedel - wokalista grupy Dżem miał wtedy niespełna 38 lat.

Sebastian Riedel kontynuuje muzyczne tradycje ojca, gościnnie wspierając jego macierzysty zespół na jubileuszowych koncertach czy sięgając po wykonywane przez niego utwory na koncertach "Riedel 4 Riedel". Na wiosnę 2021 roku wypuścił swój solowy debiut "Radio Sessions w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda", na którym znalazł się numer "Głos ma dobro, nie zło", którego współautorem tekstu jest Rysiek Riedel.

Od pewnego czasu trwają prace nad nowym albumem Cree. Ostatnią płytą grupy jest "Heartbreaker" z 2015 r.

Mottem zespołu i jego myślą przewodnią są słowa często używane przez Sebastiana Riedla: "Żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć".

- Pewnego dnia, przez zupełny przypadek, znalazłem jego zapisek na starej pożółkłej karteczce wyrwanej z jakiegoś notesu. "Nie bójcie się ludzie. Głos ma dobro, nie zło...". Ja w tym czasie właśnie z tym złem walczyłem. I tutaj takie przesłanie, które wskazuje kierunek i daje siłę. Dopisałem resztę słów, które dotyczyły mnie i tak powstał z tego utwór - opowiadał Sebastian Riedel w rozmowie z Interią.

Na tej płycie znalazła się także "Modlitwa", którą przed laty przejmująco śpiewał jego ojciec.



- Chciałem zmierzyć się nie tyle z samą kompozycją, co z jej przekazem. To ważny ponadczasowy utwór, który wybrałem nieprzypadkowo. Słowa, które w nim padają, są trudne, ale dają nadzieję na zmianę - "pozwól mi spróbować jeszcze raz...". I ja właśnie spróbowałem. Jak wspomniałem, postawiłem swoje życie na nowe tory.

Niewiele osób wie, że Sebastian Riedel - jako kilkulatek - wystąpił razem ze swoim ojcem.



"Był taki moment, kiedy wyszedłem na scenę, oczywiście to było niezapowiedziane i nieświadome z mojej strony, a tym bardziej ze strony ojca. Wyleciałem, bo był wolny mikrofon do gitary akustycznej. Był niziutko, drugi mikrofon obok tego, do którego śpiewał mój ojciec. Dlatego podleciałem i zacząłem śpiewać razem z nim na koncercie. To była piosenka 'Whisky'. Pamiętam, że miałem pałki w ręce, bo wtedy byłem perkusistą. Ale mam nawet tego zdjęcie. Na szczęście ktoś wtedy był tam z aparatem i takie zdjęcie zrobił. Pamiątka została" - zdradził Sebastian Riedel.