"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program Polsatu, który widzowie pokochali już od pierwszej edycji. Była ona emitowana blisko dekadę temu. Show do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem telewidzów. Przyciąga ponad milion oglądających z tygodnia na tydzień.

Obecna edycja show Polsatu jest jedną z tych najbardziej ekscytujących. Biorą w niej udział uczestnicy, którzy mieli już okazję próbować swoich sił w programie i wcielać się w największe gwiazdy muzyki. 20. edycja zgromadziła bowiem najlepszych z najlepszych, czyli osoby, które w poprzednich edycjach wygrały albo znajdowały się w ścisłej czołówce.

Kto wystąpi w finale show Polsatu?

Po ostatnim, piątkowym odcinku, do ścisłego finału przeszło czterech uczestników, którzy po dziewięciu występach zyskali największą liczbę punktów. W ostatnim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zaprezentują się: Filip Lato, Mateusz Ziółko, Maria Tyszkiewicz i Stefano Terrazzino.

Jubileuszowa edycja wprowadza kilka istotnych zmian do dotychczasowego formatu finału. Przede wszystkim uczestnicy powalczą o inną nagrodę główną - będzie nią Brylantowa Twarz. Do tej pory zwycięzca każdej edycji dostawał podobną nagrodę, jednak była ona nazywana Złotą Twarzą. Najważniejszą zmianą będzie natomiast to, kto zdecyduje o zwycięstwie.

Widzowie zadecydują, kto wygra program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi"

Do tej pory w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to uczestnicy oraz jurorzy przyznawali punkty i decydowali o tym, kto wygra program. W jubileuszowej edycji to widzowie będą mieli szansę wybrać zwycięzcę. Nastąpi głosowanie oglądających, dzięki któremu nagroda główna trafi do rąk ulubieńca fanów show. Wygrany będzie miał okazję przekazać 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny.