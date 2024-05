Aleksandra Szwed w poprzednim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" wystąpiła w duecie ze swoim przyjacielem. Wykonali razem utwór "Cose della Vita" Tiny Turner i Erosa Ramazzotti. Jurorzy pochwalili chemię, którą udało się uzyskać parze. Zabrakło tam natomiast charakterystycznych ruchów legendarnej piosenkarki. Z kolei w najnowszym odcinku Aleksandra Szwed musiała ponownie poradzić sobie sama na scenie.

Aktorka, po wcieleniu się w Tinę Turner, tym razem dostała do wykonania romantyczny utwór Toni Braxton "Un-Break My Heart". Ponownie udało jej się oczarować jury, które opisało występ, jako wzruszający i przepiękny. Wykon Aleksandry Szwed docenił już pierwszy z oceniających, Robert Janowski.

"Wyglądasz pięknie, zjawiskowo. Weszłaś jak piękna dama, świadoma tego, jak wygląda, co robi, co potrafi. To miało klasę, taką kulturę. Podobały mi się wszystkie twoje chrypki, które świetnie zrobiłaś, tak jak ona. Bardzo mi się podobało, bardzo" - wyznał rozmarzony Janowski.

Aleksandra Szwed szczególnie zachwyciła jurorów w siódmym odcinku show Polsatu. Zajęła wtedy pierwsze miejsce, dzięki swojemu mocnemu wykonaniu hymnu "I Will Survive" Glorii Gaynor. Pomimo tego, że uczestniczka miała problemy z tonacją oraz trzymaniem mikrofonu złamaną ręką, to i tak zachwytom jurorów nie było końca. "Urzekła mnie taka bezczelna pewność siebie. [...] Znakomity występ, znakomita energia, świetna barwa i widzę, że rękę masz już nie w gipsie. Same sukcesy, super" - skomentowała występ Małgorzata Walewska.