"To będzie coś wyjątkowego, czyli 'The best of the best of #TTBZ!'. Na scenie finaliści poprzednich edycji. Najlepsi z najlepszych! Będzie się działo" - zapowiedzieli przed premierą producenci show Polsatu.

W 20. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" występują Katarzyna Skrzynecka, Stefano Terrazino, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz, Kacper Kuszewski, Barbara Kurdej-Szatan, Mateusz Ziółko i Aleksandra Szwed.

Ich metamorfozy i sceniczne popisy oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Piotr Gąsowski, który przez 17 edycji współprowadził show w parze z Maciejem Dowborem (obecnie towarzyszy mu Maciej Rock). W jubileuszowej edycji pojawił się też nowy trener, który przygotowuje uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem 2. edycji muzycznego show, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim. Znamy go również z wielu ról filmowych serialowych i teatralnych.

"Niezwykłe umiejętności" w "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi". Kto tak zachwycił Roberta Janowskiego?

W trzecim odcinku Filip Lato (piątek, godz. 20:05 w Polsacie) wykona przebój "Believe" ( sprawdź! ) amerykańskiej wokalistki Cher. Piosenka z 1998 r. zaliczana jest do jej największych hitów. To właśnie ten utwór spopularyzował efekt auto-tune używany do korekcji wysokości dźwięku. Obecnie jest on powszechnie używany w muzyce rozrywkowej, wówczas był nazywany "efektem Cher".

Filip Lato w programie skorzystał z tzw. super mocy Agnieszki Hekiert, która zwykle wybiera zaskakujące metody nauki śpiewu. Okazało się, że... wypił kakao i nagle wydobył z siebie głos Cher.

"To był genialny występ. Nie można złapać barwy Cher od tak sobie. To musi być niezwykły człowiek o niezwykłych umiejętnościach. Kolego, jest wiosna, ale kłaniam się tobie, Lato" - skomentował Robert Janowski.

Wydana w listopadzie 1998 roku płyta "Believe" była punktem zwrotnym w karierze Cher. Artystka odeszła od swojego dotychczasowego stylu i zaproponowała słuchaczom bardziej współczesne brzmienie. Ta artystyczna metamorfoza zyskała uznanie zarówno fanów, jak i ekspertów z branży muzycznej. Album był nominowany do Grammy, a zapowiadający go tytułowy utwór stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii.

Kariera Cher wyhamowała po klapie, jaką okazał się jej wydany w 1995 roku album "It's a Man's World". Wokalistka dała się jednak namówić ludziom z wytwórni płytowej na odświeżenie stylu i sięgnięcie po współczesne brzmienia.

Dla Cher płyta była ważna z jeszcze jednego powodu - ukazała się tuż po śmierci jej byłego męża Sonny'ego Bono, który zmarł 1998 roku po wypadku na nartach (uderzył w drzewo) i jest swego rodzaju hołdem dla niego.