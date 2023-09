W 19. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski. Pierwszy odcinek wygrała wyłoniona w castingu Jagoda Szydłowska, jedyna uczestniczka spoza show-biznesu. Tuż za nią uplasował się piosenkarz Kuba Szmajkowski.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": kim jest Kuba Szmajkowski?

W drugim odcinku bezapelacyjnym zwycięzcą został właśnie 21-letni wokalista, który wcielił się w rapera Kendricka Lamara ("Humble"). W klasyfikacji ogólnej Szmajkowski prowadzi z dorobkiem 65 punktów, wyprzedzając Jagodę Szydłowską (51) i Nicka Sincklera (42).



W piątek (godz. 20:05) wystąpi jako Damiano David, wokalista i frontman włoskiej grupy Maneskin w przeboju "I Wanna Be Your Slave" .



"Jesteś wszechstronny i we wszystkim się sprawdzasz. Bardzo mi się podobało - ocenił poważnie Paweł Domagała, po czym dodał żartobliwie - Ja ci życzę, żebyś zawsze dostawał taki rodzaj muzyki, której nie lubisz albo nie czujesz. Od początku mówisz, już trzeci raz z rzędu, że to nie twój klimat. Ty w ogóle lubisz jakąś muzykę?".

Dodajmy, że Włosi w 2021 r. wygrali Eurowizję, a udział w tym konkursie od zawsze był marzeniem Szmajkowskiego. W 2019 roku uczestniczył w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior. Dwa lata później wziął udział w preselekcjach krajowych do Eurowizji 2022 - był wówczas czwarty z utworem "Lovesick". W 2023 roku Kuba Szmajkowski znów próbował swoich sił w eliminacjach, zajmując ósme miejsce z piosenką "You Do Me".

"Pracuję nad nowym materiałem muzycznym, który już niedługo ujrzy światło dzienne. Jeśli jeden z nowych utworów miałby szansę sprawdzić się w nadchodzącym Konkursie Piosenki Eurowizji, to z wielką chęcią wezmę udział w Krajowych Eliminacjach" - powiedział Plejadzie. Pojawiły się plotki, że może chodzić o nową piosenkę "Pocałunek słońca".