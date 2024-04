Mateusz Ziółko w "TTBZ" totalnie zaczarował i wzruszył. "Byłeś znakomity!"

Przepiękny, romantyczny hit Bono z U2 "One" trafił do Mateusza Ziółko, który mógł wreszcie odsapnąć po wcześniejszych kobiecych rolach.

Odebrał to jako nagrodę od grzyba losującego, bo Bono to jego wielki idol. Na próbach nie było jednak tak łatwo, bo na wstępie dostał całą masę wytycznych od Agnieszki Hekiert. Jak oznajmiła: "Tu trzeba przede wszystkim jęczeć, skrzeczeć, płakać i trochę wibrować powietrzem a'la stary dziadek".

Mateusz jako zdolny uczeń do wszystkiego się zastosował, ale największą wartością, która poprowadziła go przez ten występ, była, tak jak w utworze, miłość.

I to było słychać i czuć, co wyraził Piotr Gąsowski podsumowując: "To jest edycja Najlepsi i wy jesteście najlepsi. Każde wyjście jest ucztą. Jednemu wyjdzie troszkę gorzej, jednemu troszkę lepiej, natomiast nigdy nie spada poniżej bardzo wysokiego poziomu. Chciałbym, żeby państwo to docenili. Wracając do Mateusza - było znakomicie!. Wszystko mi się tu zgadzało. Wytworzyłeś nastrój, państwu dziękuję za te latareczki. Ja też tak próbowałem, ale potem chciałem bardziej się wsłuchać, bo to mi trochę przeszkadzało. Byłeś znakomity! Dziękuję ci serdecznie".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" w piątek o godz. 20.05 w Polsacie.