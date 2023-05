W najnowszym, 19. sezonie najlepszego muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", zobaczymy cenionego przez widzów Polsatu choreografa Macieja Zakliczyńskiego.

To właśnie on przygotowywał tancerzy do występów na parkiecie programu "Dancing with the Stars - Taniec z Gwiazdami", a już od września poprowadzi tanecznie nową ekipę śpiewających artystów.

Zdjęcie Widzowie Polsatu znają Macieja Zakliczyńskiego z "Dancing With The Stars - Taniec z Gwiazdami". Na zdjęciu z Iwoną Pavlovic. / Cezary Piwowarski / materiał zewnętrzny

Przypomnijmy, że przez 18. edycji programu głównym choreografem był Kris Adamski.

Kim jest Maciej Zakliczyński?

Maciej Zakliczyński jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawcą i teatrologiem. Z pasji do zarządzania, również absolwent studiów podyplomowych MBA i DBA Art&Science Nowe Media w Biznesie, badacz mowy ciała i komunikacji niewerbalnej.

Znany jest szerszej publiczności, jako choreograf i reżyser ruchu scenicznego w telewizji, teatrze oraz w filmie, głównie dzięki choreografiom w popularnych programach telewizyjnych, m.in. "Dancing with the Stars - Taniec z Gwiazdami". Jest również autorem ruchu do ponad 40 sztuk teatralnych, prezentowanych w teatrach w Polsce i zagranicą.

W pracy warsztatowej Maciej wykorzystuje unikalną metodę komponowania ruchu z wykorzystaniem gestu i ciała na scenie. Wiodącą cechą jego działań jest minimalizm i prostota. Poza ogromnym doświadczeniem zawodowym, nieocenioną zaletą Macieja jest jego miłość do tańca oraz doskonały kontakt z ludźmi, którzy uwielbiają z nim pracować.