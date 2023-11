Do walki w finale "The Voice of Poland" w 14. edycji stanęli: Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Antoni Zimnal z teamu Marka Piekarczyka, Becky Sangolo od Tomsona i Barona oraz Jan Górka ze składu Lanberry.

Finał programu podzielony był na trzy etapy, podczas którego z programem żegnał się jeden z finalistów. Podczas pierwszego etapu uczestnicy wykonali po dwie piosenki oraz wystąpili ze swoim trenerem.

Po tym etapie pierwsza z marzeniami o zwycięstwie pożegnała się podopieczna Justyny Steczkowskiej - Maja Walentynowicz.

Rywalizacja do ostatniej minuty. Jak wygląda końcowa klasyfikacja w finale "The Voice of Poland"?

W kolejnej fazie finału uczestnicy wykonali utwór po polsku. Ten etap był szczególnie ważny dla Becky Sangolo, która w Polsce mieszka dopiero od kilku lat i musiała zmierzyć się z piosenką Viki Gabor.

Wykonanie, które zaskoczyło telewidzów nie pomogło jednak uczestniczce utrzymać się w finałowym odcinku. Sangolo zajęła trzecie miejsce w talent show TVP. O zwycięstwo do końca rywalizowali Antoni Zimnal i Jan Górka.

Obaj krótko przed ogłoszeniem wyników wykonali jeszcze autorskie piosenki, które widzowie znali już z półfinału. Następnie poznaliśmy triumfatora programu. Okazał się nim Jan Górka.



Co wygrał Jan Górka w "The Voice of Poland"?

Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.

Warto dodać, że Jan Górka triumfował również w plebiscytach internetowych widzów na stronie "The Voice of Poland" - wygrał oficjalne głosowanie na najlepszy singel w programie oraz został ulubionym finalistą.