Oliwia Skrzypczyk i Wojtek Królak po wygraniu bitwy na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, dostali od swojej trenerki Justyny Steczkowskiej, do wykonania już na scenie "The Voice of Poland" utwór Grace Jones - "I’ve Seen That Face Before (Libertango)".

Nietypowa sytuacja w “The Voice of Poland". Interweniowała produkcja

Jak się okazało piosenka sprawiła trudności uczestnikom na próbach, a dokładniej rzecz biorąc, problematyczna okazała się choreografia na scenie.

W pewnym momencie Steczkowska przerwała próbę. "Wszystko jest ok, tylko czy moglibyście trochę ruszyć swoje ciała? Bo stoicie trochę jak kołki" - komentowała Steczkowska.



"To był nasz błąd, nie wiedzieliśmy, co robić. Musiała więc wpaść na scenę producentka i tchnąć nas w życie" - wyjaśniała widzom Skrzypczyk.



Po chwili widzowie zobaczyli, jak na scenę programu wbiegła producentka show i zaczęła tłumaczyć uczestnikom, co mają zrobić podczas wykonywania piosenki.

“To jest jednak tango i trzeba dać z siebie dużo tajemnicy, dużo emocjonalności. Więc według mnie ruch ciała zawsze pomaga" - podsumowała Steczkowska.

Oliwia Skrzypczyk w odcinkach na żywo w "The Voice of Poland"

Uczestnicy na swoim występie głównym wypadli już zdecydowanie lepiej, a Steczkowska ostatecznie zdecydowała, że do nokautu awansuje Oliwia Skrzypczyk. Wokalistka podczas kolejnego etapu wypadła na tyle dobrze, że trenerka zabrała ją też do odcinków na żywo.



Zdjęcie Oliwia Skrzypczyk w "The Voice of Poland" / Agencja FORUM