Marek Piekarczyk znany jest widzom TVP nie tylko jako wokalista TSA oraz wielokrotny uczestnik koncertów publicznej telewizji.

Rockman sprawdza się też od wielu lat w roli trenera "The Voice of Poland" . 14. edycja dla Piekarczyka jest jego siódmym sezonem w programie. Gwiazdor polskiej sceny występował w roli trenerach od sezonu drugiego do piątego, aby później zrobić sobie kilkuletnią przerwę i wrócić do pełnionej funkcji w 12. edycji programu.



Reklama

Po drodze Piekarczyk wystąpił też w premierowym sezonie programu "The Voice Senior", obok Andrzeja Piasecznego, Urszuli Dudziak i Alicji Majewskiej.

Marek Piekarczyk zaskoczył w "The Voice of Poland". Zgolił wąsy i brodę

W nowym odcinku "The Voice of Poland", a dokładniej podczas nokautu, Marek Piekarczyk zaskoczył widzów programu. Jednak nie zrobił to tym razem żadną kontrowersyjną decyzją lub kwiecistą wypowiedzią. Trener zaskoczył zmianą wyglądu - zgolił brodę i wąsy.

Kojarzony z zarostem trener tym samym wrócił do pierwszych edycji programu, w których brał udział, kiedy to również można było oglądać go bez zarostu.

Zobacz, jak Marek Piekarczyk wygląda bez brody i wąsów poniżej: