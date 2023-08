Izabela Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J (posłuchaj przeboju!).



"I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.

"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił w tamtym czasie Piotr Cugowski.

Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka, a przygodę z talent show TVP zakończyła na etapie półfinału.

Izabela Szafrańska zachwyca w "The Voice of Poland". "Petarda"

Zanim jednak Szafrańska wystąpił w odcinkach na żywo, musiała przebić się m.in. przez nokaut. A ten był jej popisem wokalnym. Trener wybrał dla niej balladę Jennifer Rush "The Power of Love" (sprawdź w serwisie Teksciory.pl!), a uczestniczka swoim występem nie zawiodła jego oczekiwań.



"Ale petarda! Ale pe-ta-rda" - mówił zachwycony Cugowski, a Szpak, który przez cały występ nie mógł oderwać wzroku od uczestniczki, natychmiast stwierdził, że nie wyobraża sobie kontynuowania przygody w programie właśnie bez Szafrańskiej. Uczestniczka zajęła wtedy miejsce Jadzi Kuzaki.



