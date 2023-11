Podczas pierwszego etapu finału "The Voice of Poland" widzowie mogli zobaczyć wyjątkowe duety uczestników programu ze swoimi trenerami.

Na pierwszy ogień podczas finału poszła Maja Walentynowicz. Trenerka wybrała do duetu słynną piosenkę Queen "Show Must Go On".



"Trenerka wspólnie ze swoją podopieczną zaśpiewały wielki przebój zespołu Queen, którego tekst nawiązuje do śmiertelnej choroby wokalisty Freddiego Mercury’ego" - czytamy na stronie programu.

Widzowie komentują wykonanie Queen w "The Voice of Poland"

Występ Steczkowskiej ze swoją podopieczną podzielił widzów. Spore grono nie kryło swoich zachwytów nad duetem trenerki i uczestniczki.

"Świetny duet", "Pięknie! Ale ciary", "Justynka powinna robić światowa karierę", "Mistrzostwo wielkie gratulacje", "Dla mnie fenomenalnie" - piali widzowie.

Nie brakło jednak też negatywnych komentarzy. Widzowie, którym wykonanie nie przypadło do gustu komentowali na Youtube, że utwór Queen nie pasował do duetu.