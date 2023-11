14. edycja "The Voice of Poland" , która w tym roku wystartowała we wrześniu dobiega końca. Po trzech miesiącach zmagań widzowie dowiedzą się w końcu, kto zasłużył na miano "najlepszego głosu w Polsce".

O tytuł, statuetkę, 50 tys. złotych oraz kontrakt płytowy walczy czworo finalistów: Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Antoni Zimnal z teamu Marka Piekarczyka, Becky Sangolo od Tomsona i Barona oraz Jan Górka ze składu Lanberry.

Reklama

Rywalizacja pomiędzy uczestnikami wydaje się być w tym roku wyjątkowo wyrównana, dlatego tym trudniej wytypować, kto może ostatecznie cieszyć się triumfem w show TVP. Sprawdziliśmy, kto cieszy się sympatią internautów, bukmacherów i użytkowników Interii.



Wygrany "The Voice of Poland" według bukmacherów? Ulubieniec widzów od Marka Piekarczyka

Jak podała strona RMF FM krótko po finale "The Voice of Poland" bukmacherzy obstawili, go ma największe szanse na zwycięstwo w programie. Według ich typów zwycięzcą 14. sezonu zostanie Antoni Zimnal (kurs 2,00).

Kolejne miejsce zajęli natomiast: Jan Górka z ekipy Lanberry (3,65), Becky Sangolo od Tomsona i Barona (4,25) oraz Maja Walentynowicz, podopieczna Justyny Steczkowskiej. W jej zwycięstwo analitycy wierzą najmniej, gdyż jej kurs to 13,00.

Liczby prawdę ci powiedzą? Kto wygrałby dzięki nim "The Voice of Poland"

Bukmacherzy może i znają się na sporcie, często trafnie przewidują również zwycięzców na Eurowizji, ale jednak konkurs piosenki to nie mecz piłkarski. Sympatie widzów już w trakcie finałowego odcinka mogą zaskakiwać.

Co natomiast o finalistach "The Voice of Poland" mówią liczby wykręcone w sieci? Najpopularniejsza spośród wszystkich uczestników na Instagramie jest Becky Sangolo (8,5 tys. obserwujących). Dla porównania Jana Górkę śledzi 3,5 tys. użytkowników, Antoniego Zimnala 2,2, tys. a Maję Walentynowicz 1,2 tys. userów.

Popularność uczestnika jest ważna, ale na pewno nie decydująca. Konta na Instagramie finalistów mogą mieć różną historię i prowadzone mogą być w różny sposób. Przejdźmy więc do bardziej konkretnych liczb, czyli tych, które dotyczą występów i singli.

Na Spotify najlepsze liczby swoim autorskim utworem wykręcił Jan Górka. Piosenka "Zadzwonię" ma w serwisie prawie 30 tys. odtworzeń. To więcej niż reszta uczestników razem wzięta. Utwór Becky Sangolo "Call Me" odsłuchano 1,8 tys. razy, "Czarno-biały szkic" Antoniego Zimnala 3,6 tys. razy, a "Siebie mam" Mai Walentynowicz 3,9 tys. razy.

Jak natomiast wyglądają liczby singli na Youtube? "Zadzwonię" Górki na dwóch linkach (tym z TVP i z jego kanału) wykręcił 99 tys. wyświetleń. I ponownie pokonał konkurencję. Single pozostałych uczestników nie przekroczyły 20 tys. wyświetleń.

Spotify

Plebiscyty dla podopiecznego Lanberry

Numer Jana Górki ma również najwięcej reakcji w głosowaniu na ulubiony singel uczestników "The Voice of Poland" (minimalna przewaga nad Antonim Zimnalem) na facebookowej stronie programu. Górka prowadzi również w plebiscycie na ulubionego finalistę "The Voice of Poland".

Jednak w programie TVP zdarzało się, że autor najpopularniejszej piosenki ostatecznie nie wygrywał finału (tak było m.in. z Wiktorem Dydułą). Czasem dużo ważniejsze od własnej piosenki jest wrażenie, jakie uczestnik zrobił w poprzednich etapach.

Najpopularniejszym występem Sangolo w "The Voice of Poland" był ten z przesłuchań w ciemno. Odtworzono go ponad 174 tys. razy. Najpopularniejszym wykonaniem Górki jest jego występ z bitew z Wiktorią Stefańską-Depą. Zobaczono go ponad 80 tys. razy.

196 tys. widzów zobaczyło wykonanie "Zabiorę cię na bal" Antoniego Zimnala, natomiast najpopularniejszym występem Mai Walentynowicz jest ten z ćwierćfinału programu, kiedy to zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz - "Hej, żeglujże żeglarzu".



Kto wygra zdaniem użytkowników Interii?

O faworyta finału "The Voice of Poland" zapytaliśmy również użytkowników Interii. Ci postawili na Becky Sangolo, która w głosowaniu w ankiecie zdobyła 38 procent głosów. Kolejne miejsce zajęli Antoni Zimnal (27 procent) i Jan Górka (26 procent). Ostatnie miejsce w ankiecie przypadło Mai Walentynowicz (9 procent).