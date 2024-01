O zwolnieniach w TVP, które miały dotknąć też "Pytanie na śniadanie" mówiło się od kilku tygodni. Najpierw pracę straciły Ida Nowakowska (prowadząca "The Voice Kids") oraz Małgorzata Opoczkowska.

Następnie poinformowano, że z "PNŚ" żegnają się Kasia Cichopek oraz Maciej Kurzajewski.

Według najnowszych doniesień, TVP z roli prowadzących śniadaniówkę zwolniła też Tomasza Kammela, Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę.



Tomasz Kammel pożegna się też z "The Voice of Poland" i "The Voice Kids"?

Na razie nie wiadomo, czy Kammel i Sikora pożegnają się również z "The Voice of Poland" (o ile program wróci na antenę jesienią 2024 roku).

Tomasz Kammel prowadził do tej pory 13. edycji "The Voice of Poland". Gospodarzem talent show nie był jedynie w pierwszym sezonie prowadzonym przez Huberta Urbańskiego. Ponadto Kammel pracował też przy wszystkich edycjach "The Voice Kids".

Wiadomo, że Tomasza Kammela i Idę Nowakowską zobaczymy też w szóstym sezonie "The Voice Kids", gdyż wszystkie odcinki poza drugą częścią finału nagrywane są z dużym wyprzedzeniem. Nie wiadomo tez, czy prezenterzy wrócą na jeden odcinek transmitowany na żywo.

Przypomnijmy, że dwie edycje "The Voice of Poland" Kammel prowadził również z Małgorzatą Tomaszewską. Przed 14. sezonem prezenterka pożegnała się z formatem z powodu ciąży. Trzy edycję jako prezenter zakulisowy w "TVOP" pracował również Aleksander Sikora. Sikora był też komentatorem Eurowizji i Eurowizji Junior po odejściu z TVP Artura Orzecha.



Tomasz Kammel unikał rozmów o odejściu z TVP

"Obawę o to, czy praca będzie, czy nie będzie, ma każdy człowiek, który pracuje. Bardziej więc chodzi o to, żeby robić swoje. Ja jestem największym fanem piosenki Wojciecha Młynarskiego i przez 27 lat w mediach, gdy jakiekolwiek zmiany miały miejsce, to motto 'róbmy swoje' zawsze mi najlepiej i najbardziej pomagało" - mówił pod koniec 2023 roku agencji Newseria Lifestyle Kammel.

"Ja nie byłem w stanie doliczyć się tych zmian, które na przestrzeni prawie trzech dekad miały miejsce, ale było ich sporo. Gdy coś się w życiu zmienia, to trzeba się na nowo organizować, sprawdzać, co się uda, a co nie, wymyślać sobie nowe cele i marzenia, i starać się je realizować. Dwa razy byłem poza telewizją publiczną w różnych okolicznościach - niekoniecznie, jak się koniec końców okazało, zasadnych i sobie poradziłem, no więc życie idzie do przodu" - komentował.

Los Rafała Brzozowskiego przesądzony?

Z "Jaka to melodia" ma pożegnać się natomiast prowadzący "The Voice Senior" i były uczestnik "The Voice of Poland" Rafał Brzozowski. Jak donosi Plejada wokalista ma nagrać ostatnie odcinki teleturnieju, a następnie zakończyć udział w programie.