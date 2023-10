14. sezon "The Voice of Poland" rozkręcił się na dobre. Po wrześniowych odcinkach, w których można było oglądać przesłuchania w ciemno, w talent show TVP przyszedł czas na etap bitew. Ten jednak został drastycznie zmieniony przez produkcję programu.

Do tej pory trenerzy zestawiali swoich podopiecznych w duety (rzadziej w tria), a ci rywalizowali na scenie o przekonanie swojego mentora, aby przepuścił ich do kolejnego etapu.

Z każdej drużyny do etapu nokautu przechodziło ośmioro uczestników. Inni trenerzy, oprócz głosu doradczego, mogli również używać przycisku kradzieży wobec wokalistek i wokalistów, którzy byli zagrożeni odpadnięciem z programu.



Reklama

Nowe zasady w "The Voice of Poland". To prawdziwa rewolucja

Co natomiast wydarzy się w bitwach w 14. edycji? Oto fragment zasad udostępnionych na stronie "The Voice of Poland":

"Wszyscy trenerzy podzielą swoje 15-osobowe drużyny na tria. Każdy tercet zaśpiewa już w trakcie warsztatów muzycznych (odbędą się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina), a następnie trener zdecyduje, który z uczestników pożegna się z programem. Dwie pozostałe osoby stoczą ostateczną walkę na muzycznym ringu" - czytamy na stronie programu.

Nie wszystkim uczestnikom będzie więc dane wystąpić w drugim etapie na scenie TVP, przed zgromadzoną w studiu publicznością. To jednak nie koniec zmian.

Po dekadzie z programu usunięta została funkcja kradzieży podczas bitew. Znikną więc też tzw. "gorące krzesła", na których "podkradnięci" uczestnicy oczekiwali przejścia do kolejnego etapu.



Zdjęcie Trenerzy 14. edycji "The Voice of Poland" / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Ze względu na dwa etapy eliminacyjne podczas bitew w kolejnej fazie talent show - nokautach - wystąpi nie tak jak do tej pory 8 uczestników z każdej drużyny, a zaledwie 5. Etap stanie się więc dużo łatwiejszy do przejścia. Do tej pory w nokaucie odpadało 12 osób. Teraz będą to jedynie 4 osoby.

Widzowie komentują zmiany w "The Voice of Poland"

Zmiany już w momencie ich ogłoszenia nie przypadły do gustu widzom. Teraz na grupach skupionych wokół programu ponownie można przeczytać negatywne opinie na temat nowych zasad.

"Już sam fakt, że aktualnie w drużynach jest po 15 osób, a po bitwach będzie 5 jest totalną pomyłką...", "Chodzi o to, żeby program zakończyć szybko a nas widzów pozbawić przyjemności oglądania" - czytamy.