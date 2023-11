Rea Garvey był gościem specjalnym finałowego odcinka "The Voice of Poland".

"Studio wypełni się dźwiękami wielkiego przeboju początku XXI wieku - 'Supergirl’. To wszystko za sprawą Rea Garveya, byłego lidera formacji Reamonn, który oprócz wspomnianego przeboju, zaśpiewa swój najnowszy singel" - zapowiadano w TVP.

Wokalista podczas dwóch wejść w TVP zaśpiewał akustyczną wersję "Supergirl", a także krótko przed ogłoszeniem wyników głosowania widzów wykonał numer "Perfect In My Eyes".

Tomasz Kammel przed jego występem podkreślał, że muzyk dzień później wystąpi na koncercie w Warszawie. Jak się jednak okazało już po finale "The Voice of Poland", wydarzenie nie odbędzie się.



Rea Garvey odwołuje koncert w Polsce w ostatniej chwili. "Dostałem gorączki"

Muzyk i były trener "The Voice of Germany" przekazał, że po finale talent show TVP zachorował i jego obecność na koncercie w Warszawie jest niemożliwa. Oświadczenie artysty opublikowała też agencja Live Nation.

"Z uwagi na stan zdrowia artysty, koncert Rea Garvey zaplanowany na dziś w klubie Proxima w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty" - napisano.

"Jest mi niezwykle przykro, ale nie będę w stanie wystąpić w klubie Proxima w Warszawie. Po występie w ‘The Voice of Poland’, wróciłem do hotelu, gdzie dopadły mnie gorączka i ból głowy. Gdy wstałem mój stan był jeszcze gorszy, dlatego też niestety muszę odwołać występ. Od miesięcy czekałem, żeby znów zagrać w Warszawie, ale moi fani zasługują na to, co najlepsze, a tego nie jestem im teraz w stanie zaoferować. Moi ludzie szukają najlepszego nowego terminu, ale na razie muszę w 100 procentach do formy. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce" - czytamy.

Rea Garvey promuje nadchodzącą płytę

Rea Garvey w 2023 roku ruszył w klubową trasę "Roots Tour", która zapowiada jego nowy album "Ära". Pierwszą zapowiedzią płyty był numer "Free Like The Ocean".