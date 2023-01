Big Cyc podczas sylwestra Polsatu porwał publiczność w Chorzowie przypominając przeboje "Makumba" i "Rudy się żeni".

W ten huczny sposób rozpoczął świętowanie swojego 35-lecia.



- Te koncerty będą sensem tego 35-lecia, będą małe kluby, duże hale i plenery - mówi w rozmowie z Interią Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak, lider Big Cyca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Big Cyc: Nie wszyscy Polacy się kłócą INTERIA.PL

Krzysztof Skiba przypomniał sylwestrową anegdotę sprzed lat, na koncercie Polsatu na Placu Konstytucji w Warszawie.

Reklama

- Przed sceną 100 tysięcy osób, przed telewizorami parę milionów. Wpadłem do kanału dla operatorów kamer. Przypominało to filmy kina niemego z Charlie Chaplinem czy Flipem i Flapem, czyli jest człowiek i nie ma człowieka. Jacek opowiadał, że byli przerażeni, bo nie wiedzieli co się stało i czy przeżyłem. Ale zobaczyli, że nie ma zwłok. I nawet zdążyłem na refren! - opowiada.

- Była to taka nieświadoma pułapka przygotowana przez scenografa, bo okazało się, że tam wpadło jeszcze kilka osób, jeden z tancerzy i dziennikarz - dodaje Skiba.