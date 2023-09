The Hives - Warszawa, Progresja, 19 września

Dobrym wprowadzeniem do jesiennej serii klubowych występów będzie wizyta szwedzkich rockmanów. Od pierwszych dźwięków "Tick Tick Boom" nasze ciała eksplodują setkami ekstatycznych ruchów. Dziki, surowy i nieokrzesany rock and roll to domena pochodzącej ze Szwecji formacji. Grupa właśnie wydała swój najnowszy, szósty studyjny album "The Death of Randy Fitzsimmons", promowany singlem "Bogus Operandi", który udowadnia, że pomimo upływu jedenastu lat od ostatniego wydawnictwa szwedzka rockowa maszyna nie zardzewiała. Jeśli macie ochotę spędzić szalony wieczór, pełen energii i chwytliwych gitarowych riffów powinniście pojawić się w Progresji.

50 Cent - Łódź, Atlas Arena, 11 października

Chyba nie ma osoby na ziemi, która nie słyszałaby tego charakterystycznego bitu i rapującego jakby od niechcenia 50 Centa: "Go, shorty / It's your birthday". Dwadzieścia lat temu debiutancki singel młodego rapera z Nowego Jorku podbił listy przebojów na całym świecie. Nagranie zgodnie pojawiało się w hiphopowych i popowych stacjach radiowych, windując karierę 50 Centa na sam szczyt. Raper powraca na trasę koncertową, aby celebrować urodziny swoje pierwszej płyty "Get Rich or Die Tryin'". "The Final Lap Tour" obejmuje Amerykę i Europę, a łódzki koncert jest jego częścią. Zapowiada się doskonały występ, tym bardziej że artyście towarzyszyć będzie jego wieloletni przyjaciel Busta Rhymes, a 50 Cent zapowiada jeszcze inne niespodzianki.

Archive - Kraków, Klub Studio, 11 października; Warszawa, Torwar, 12 października; Gdańsk, Stary Maneż, 13 października

Za każdym razem, kiedy legendarna, brytyjska grupa Archive powraca do Polski, jej koncerty cieszą się ogromną popularnością. Muzycy zresztą często podkreślają w wywiadach, że czują się w naszym kraju, jak w domu. Grupa promować będzie swój ostatni album "Call To Arms & Angels", z którego właśnie ukazał się nowy siingel "VICE". Od prawie trzydziestu lat zespół wydaje poruszające płyty, nawiązujące w warstwie tekstowej do problemów otaczającego nas świata. Najnowsza płyta zawiera odniesienia do zagadnienia zagrożenia wolności jednostki, skutków pandemii, niepokojącej aktywności skrajnej prawicy. Wszystko to zanurzone jest w niepokojącej onirycznej aurze muzycznej. Można śmiało powiedzieć, że koncerty Archive nie są tylko muzycznym występem, ale prawdziwym spektaklem emocji.

Inhaler - Warszawa, Proxima, 13 października

Czy irlandzka formacja cieszy się takim uznaniem w naszym kraju tylko dlatego, że jej wokalistą jest syn Bono? Zdecydowanie nie. Czwórka z Dublina udowodniła swoim debiutanckim albumem, że wchodzą do świata rock and rolla przez drzwi razem z futryną. "It Won't Always Be Like This" okazał się sukcesem komercyjnym w całej Europie, a kolejne single podbijały listy przebojów. Wdzięk, doskonałe melodie, niesamowita energia sceniczna to znaki rozpoznawcze Inhaler. Ich drugi album "Cuts & Bruises" udowadnia, że nie są sezonową sensacją, ale doskonale odnajdują drogę do muzycznych serc słuchaczy. Koniecznie zobaczcie Inhaler na klubowym koncercie, zanim zaczną sprzedawać stadiony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inhaler zawdzięczają popularność Bono?: Jedyni ludzie, którzy o nas wiedzieli, to byli fani mojego taty INTERIA.PL

Röyksopp - Warszawa, Torwar, 16 października

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać norweskiego duetu, specjalizującego się w porywającej elektronice. Od czasu ich doskonałego debiutu w 2001 roku "Melody AM" są gwiazdą swojego gatunku. W ubiegłym roku wydali niesamowite trzypłytowe wydawnictwo "Profound Mysteries", z którego nagrania z pewnością pojawią się na warszawskim koncercie. Ich występ jest częścią trasy "True Electric".

Fall Out Boy - Warszawa, Torwar, 17 października

Po pięciu latach milczenia amerykańska formacja Fall Out Boy powróciła z albumem "So Much (for) Stardust" i wyruszyła na europejską trasę koncertową, która rozpocznie się właśnie warszawskim występem. Dlaczego warto zobaczyć Fall Out Boy? Po pierwsze dlatego, żeby przypomnieć sobie ich największe przeboje "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" i "Sugar, We're Goin Down". Po drugie w cenie jednego można dostać aż trzy fantastyczne występy. Amerykańskiej formacji towarzyszyć będą doskonali goście. Przede wszystkim rewelacyjna formacja PVRIS z charyzmatyczną Lynn Gunn oraz nothing,nowhere. amerykański raper i songwriter, który umiejętnie łączy rap z rockowymi riffami.

PJ Harvey - Warszawa, Palladium, 24 października i 25 października

Ikona muzyki alternatywnej pojawi się w naszym kraju na dwóch warszawskich koncertach. W lipcu ukazał się jej dziesiąty album "I Inside the Old Year Dying", to pierwsze wydawnictwo artystki od siedmiu lat. Dzięki nowej płycie PJ Harvey na nowo odnalazła radość z tworzenia muzyki i dzielenia się nią ze słuchaczami. Warto sprawdzić nowe nagrania w wersji koncertowej i posłuchać starszych utworów, dzięki którym stała się jedną z najważniejszych postaci muzyki niezależnej na świecie.

Zdjęcie PJ Harvey / Alessandro Bosio/Pacific Press/LightRocket / Getty Images

Enter Shikari - Warszawa, Progresja, 2 listopada

Jeśli widzieliście chociaż jeden koncert Enter Shikari nie trzeba was namawiać na kolejny. Jeśli nie, koniecznie wpadnijcie w listopadowy wieczór do Proximy. Brytyjska formacja jest po prostu sceniczną bestią, która wybucha ciężkimi riffami, zieje dubstepowymi bitami, aby po chwili przytulić nas popową, słodką melodią i pokonać mocą growlingu Rou Reynoldsa. "A Kiss for the Whole World" to ich najnowszy album, wydany w tym roku, który ponownie okazał się komercyjnym i artystycznym sukcesem grupy.

Dog Eat Dog - Lublin, Radio Lublin, 1 listopada; Bielsko-Biała, Rudeboy, 2 listopada

Na początku lat 90. polskie stacje radiowe szturmował utwór "No Fronts" młodej amerykańskiej formacji Dog Eat Dog. Ich debiutancki album "All Boro Kings" nie okazał się sukcesem za oceanem, ale niespodziewanie został doskonale przyjęty w całej Europie. I tak grupa stała się sensacją letnich europejskich festiwali, a lata 90. były najlepszymi w ich karierze. Od tego czasu muzycy robili sobie przerwy od grania i powracali do muzycznej aktywności. W tym roku, w październiku, ukaże się ich nowy album "Free Radicals", a nadchodzące koncerty będą okazją do sprawdzenia formy Dog Eat Dog. Ostatnio gościli w naszym kraju jako goście podczas występu Biohazard.

Zdjęcie John Connor (Dog Eat Dog) w akcji / Andrzej Wasilkiewicz / Reporter

The Sister of Mercy - Łódź, Teatr Wielki, 11 listopada

Jeśli o jakiejś grupie można napisać kultowa i legendarna, to z pewnością te przymiotniki doskonale pasują do The Sister of Mercy. Każda dekada działalności tego projektu to inne składy, ale jedno się nie zmienia Andrew Eldritch, charyzmatyczny lider i Doktor Avalanche, słynny automat perkusyjny. Chociaż od ponad 30 lat grupa nie ma na koncie nowego wydawnictwa, to niezmiennie jest aktywna koncertowo. Nadchodzący występ będzie okazją do sprawdzenia, jak po latach zabrzmią nieśmiertelne przeboje "Temple of Love", "Lucretia My Reflection" czy "More".

Macy Gray - Łódź, Wytwórnia, 14 listopada

Macy Gray powróciła w doskonałej formie, razem ze swoim zespołem The California Jet Club i wydała nowy album "The Reset". Od czasu ukazania się jej doskonałego, singlowego "I Try" artystka nie przestaje zachwycać swoją barwą głosu i znakomitymi kompozycjami. Łódzki koncert będzie okazją do sprawdzenia jej formy i brzmienia nowych piosenek.

Björk - Kraków, Tauron Arena, 18 listopada

Koncerty legendarnej, islandzkiej artystki od dawna są czymś więcej niż tylko zwyczajnym występem. "Cornucopia", najnowsza trasa Björk, rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku w Ameryce, aby po przerwie spowodowanej pandemią powrócić do Europy. To pierwsza teatralna produkcja, z jaką gwiazda podróżuje po świecie. Łączy ze sobą muzykę z albumu "Utopia" z 2017 roku i najnowszego "Fossora", wydanego rok temu. "Cornucopia" to multimedialne show z cyfrowymi wizualizacjami stworzonymi przez Tobiasa Gremmlera, Andy'ego Huanga, Nicka Knighta. Na scenie Björk towarzyszyć będzie septet fletowy Viibra, klarneciści, harfistka, instrumenty perkusyjne, elektroniczne oraz szereg iinnych, wykonanych na zamówienie. Innowacyjna konstrukcja sceny zapewni efekt dźwięku przestrzennego, w tym niestandardową komorę pogłosu. Szykuje się magiczny wieczór.