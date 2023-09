Rawa Blues Festival już 7 października w katowickim Spodku! Kto wystąpi?

Największą gwiazdą tegorocznej edycji Rawa Blues będzie grupa Altered Five Blues Band. Modny kwintet z Milwaukee słynie z mieszanki mocnego, oryginalnego bluesa i zjawiskowych występów na żywo.

Blues Blast zachwyca się frontmanem, Jeffem Taylorem, który posiada "gładki, ciepły głos, równie monumentalny i niezaprzeczalny jak Howlin' Wolf z rozmachem B.B. Kinga". Downbeat deklaruje, że gitarzysta, Jeff Schroedl, "osiąga wysoką poprzeczkę mieszania inwencji i płynności". Pięciu bluesowych blasterów uderzyło w ziemię 20 lat temu i nie wykazuje żadnych oznak złagodzenia.

Reklama

Ich szósty album studyjny - "Holler If You Hear Me" - zadebiutował na trzecim miejscu listy Billboard Blues Chart i otrzymał trzy nominacje do nagrody Blues Music Award, w tym Album of the Year i Song of the Year. Nowa płyta jest mocna, podobnie jak trzy poprzednie, wielokrotnie nagradzane. "Cryin' Mercy" został okrzyknięty "Najlepszym albumem wydanym niezależnie" na International Blues Challenge w 2015 roku. Magazyn "Guitar World" nazwał utwór tytułowy "groźnym, bagiennym bluesem". W 2019 roku "Ten Thousand Watts" osiągnął 10. miejsce na liście Billboard Blues Chart i zajął 1. miejsce zarówno na listach bluesowych iTunes, jak i Amazon.

Kolejną gwiazdą, która wystąpi na scenie katowickiego Spodka będzie Albert Cummings - piosenkarz i gitarzysta, który grał z wieloma najwybitniejszymi muzykami współczesnej ery. Wychowany w Massachusetts samouk gry na banjo. Koncert Steviego Raya Vaughana i Double Trouble w 1987 roku otworzył Cummingsa na nowy świat współczesnego bluesa i zainspirował go do zajęcia się gitarą.

Pierwszy album Alberta Cummingsa "From the Heart" (2003) został wyprodukowany przez Chrisa Laytona i Tommy'ego Shannona z Double Trouble, pojawił się tak też klawiszowiec grupy Reese Wynans. Od tego pierwszego albumu bluesowy świat otworzył swoje podwoje dla Cummingsa. Nagrał kilka płyt dla Blind Pig Records, a na płycie "No Regrets" z 2012 roku gitarzysta poszerzył granice dodając wpływy country i rocka. Widać było, że muzyk nie chce się w żaden sposób ograniczać i widzi szersze możliwości, w jakim kierunku może pójść jego muzyka. Doskonale słychać to na najnowszym albumie "Ten".

Spotify

Wielbicieli gitarowych popisów z pewnością przyciągną do Spodka Philip Sayce oraz Troy Redfern. Pierwszy z nich na swoim nowym albumie "Spirit Rising" odważnie potwierdza swój status jednego z najlepszych gitarzystów elektrycznych na świecie. "Spirit Rising" to pierwszy studyjny projekt Sayce'a od czasu albumu "Influence" z 2015 roku. Sayce zaczynał w rodzinnym Toronto, gdzie legendarny Jeff Healey wziął go pod swoje skrzydła pod koniec lat 90. Po zwiedzeniu świata jako członek zespołu Healeya, Sayce przeniósł się do Los Angeles, gdzie przez cztery lata występował z Melissą Etheridge, zanim oficjalnie rozpoczął karierę solową w 2009 roku albumem "Peace Machine".

"Dla mnie rock, blues, jazz i hip hop wywodzą się z tego samego drzewa genealogicznego. Więc najczęściej określam swoje brzmienie jako muzykę korzeni, ponieważ zawiera wpływy wszystkich tych elementów. Jednocześnie chcę poprowadzić moje brzmienie w nowych kierunkach, które odzwierciedlają to, kim jestem, gdzie jestem i dokąd zmierzam" - mówi Sayce.

Wideo Give Me Time

Podejmując grę na gitarze jako nastolatek, Troy Redfern szybko wchłonął muzyczne wpływy wczesnych pionierów bluesa i energię ikon rocka lat 70. i 80. Punkt zwrotny nastąpił, gdy odkrył slide. "Od razu poczułem się, jakbym był w domu. Gdy tylko założyłem bottleneck na palec i zacząłem grać slide, wydało mi się jakby było to dla mnie całkowicie naturalne. Ten styl gry pomógł mi odnaleźć swój prawdziwy głos" - mówił. Świat muzyki gitarowej szybko zdał sobie sprawę z jego talentu.

W tym roku, podczas Rawa Blues Festival nie zabraknie dobrej zabawy w rytmie rockabilly. Przedstawicielem nurtu będzie brytyjska formacja Restless założona w 1978 roku. Grupa wzięła swoją nazwę od piosenki Carla Perkinsa. Band zagrał swój pierwszy koncert w Sudbury w 1980 roku. Ich pierwszy album, "Why Don't You... Just Rock!", został wydany przez Nervous Records w 1982 roku. Po 43 oficjalnie wydanych płytach i tysiącach koncertów na całym świecie rock'n'rollowy pociąg Restless nie zamierza się zatrzymywać!

Wideo Why don't you just rock

Na festiwalowej scenie nie zabraknie również mocnej ekipy przedstawicieli polskiego bluesa. Na scenie katowickiego Spodka wystąpią: Shakin' Dudi, Boogie Boys, Blueset, Robert Kordylewski oraz Teksasy & Wojtek Cugowski.

Irek Dudek - bluesman po trzydziestce, Darek Dusza - lider punk rockowej załogi Śmierć Kliniczna, do tego jeszcze muzycy jazzowi... Czy taka konfiguracja miała prawo wypalić? Album nagrany praktycznie "na setkę", za jednym podejściem... Efekt? "Złota płyta" - 36 minut, które w połowie lat 80. ubiegłego stulecia wstrząsnęły polską sceną muzyczną. Złota Płyta okazała się prawdziwą kopalnią przebojów. "Au sza la la", "Zastanów się co robisz", "To ty słodka", "Za dziesięć minut trzynasta" i oczywiście "Och Ziuta" to utwory, które w tamtych czasach śpiewano jak kraj długi i szeroki.

Shakin' Dudi wypełniał największe sale koncertowe w Polsce, a płyta - o tyleż ironicznym, co prowokującym tytule - pokryła się platyną. Doczekała się zresztą udanej kontynuacji w 2008 roku. Co istotne: kawałki ze "Złotej płyty" nie zestarzały się ani trochę, zarówno muzycznie, jak i pod względem przekazu w tekstach. Nawet "Za dziesięć minut trzynasta" - po lekkiej kosmetyce godziny w tytule - znów jest na czasie po tym, gdy kolejne miasta zaczęły wprowadzać na swoim terenie nocną prohibicję.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Shakin' Dudi Anonimowy abstynent

Zespół Boogie Boys od początku istnienia datowanego na rok 2002 odwiedził niemal wszystkie kraje europejskie plus kilka na innych kontynentach. W swoim dorobku mają trzy studyjne albumy, a ich koncerty cieszą się wyjątkową popularnością wszędzie tam, gdzie się pojawią. Koncertowali u boku wielu gwiazd: Shakin' Stevensa, Raya Manzarka (The Doors), Erica Burdona (The Annimals) czy Chrisa Barbera. W lutym 2009 Boogie Boys jako jedyny zespół spoza USA został finalistą największego bluesowego konkursu na świecie International Blues Challenge - Memphis, USA.

Początki zespołu Blueset datują się na styczeń 2007 roku, kiedy to spotkali się dwaj muzycy: Tomek Wolski i Grzegorz Stowski. Kompletowanie składu zajęło kilka miesięcy. Pierwsze występy zespołu były raczej nieoficjalne i bardziej przypominały jam session niż koncerty. Skład zespołu ustabilizował się dopiero w listopadzie 2007, kiedy znaleźli odpowiedniego perkusistę, a funkcję wokalisty przejął dotychczasowy harmonijkarz. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze utwory zespołu. Blueset składa się w większości z bardzo doświadczonych muzyków, co widać w doskonałym zgraniu zespołu, jak również, co jest bardzo ważne, umiejętności improwizacji. Od samego początku zamiarem Blueset było granie w klimatach bluesowych. W praktyce grają bluesa z lekką domieszką fusion oraz jazzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #107 Pełnia Bluesa: Plejada gwiazd na Rawa Blues Festival Interia.tv

Robert Kordylewski jest laureatem I nagrody w kategorii gitary na festiwalu bluesowym "Zaczarowany świat harmonijki" w Poznaniu (1990), otrzymał także wyróżnienie na festiwalu gitarzystów jazzowych Guitar City w Warszawie (1996). W jego grze i aranżacjach utworów można usłyszeć blues, jazz, latino, country a także rockabilly. W sierpniu 2011 roku nagrał i wydał swoją pierwszą, autorską, instrumentalną płytę "Świat na zewnątrz". Współorganizator festiwalu gitarowego T.Burton Fingerstyle Festiwal w Poznaniu (2009, 2010). Uczy gry na gitarze również w formie warsztatów gitarowych m.in. na Przystanku Woodstock (tzw. Frikolekcje na ASP) oraz na T.Burton Fingerstyle Festival. Występuje solo lub w kameralnych składach, zapraszając muzyków grających na harmonijce, instrumentach perkusyjnych czy skrzypcach.

"Może cofniesz czas" - taki tytuł nosi najnowsza płyta projektu Teksasy & Wojtek Cugowski poświęcona pamięci zmarłego w ubiegłym roku wokalisty zespołu Jerzego "Szeli" Stankiewicza. Pomysł na projekt Teksasy & Wojtek Cugowski zrodził się już w 1998 roku, kiedy w lubelskim klubie Graffiti podczas bluesowych jam session artyści wspólnie improwizowali, wykonując utwory takich artystów jak Muddy Waters, ZZ Top czy Stevie Ray Vaughan. Artyści występowali m.in. na Rawa Blues, Jimiway, Blues Festivalu, Osnabrucker BluesLawine, Olsztyńskich Nocach Bluesowych czy Munster Festivalu Klepsydra. Na swoim koncie Teksasy mają albumy studyjne - "Boogie Całą Noc" (2008) i "Zielony Dymek" (2012).

Do składu Dużej Sceny dołączy jeszcze laureat Małej Sceny, na której zaprezentują się w tym roku: Comin' To Town, Curly Cale, Duch Delta, Her Memories, Onus Blues, RoseMerry oraz Stonage Full of Sun.

Wideo Brief Case, Long Years

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się pod dachem. Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation. W ostatnich latach, oprócz Spodka, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb'Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.

Podczas ponad 40 edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy: Junior Wells, Koko Taylor, Keb’Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.