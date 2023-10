41. Rawa Blues Festival już 7 października w katowickim Spodku!

Jak co roku festiwal rozpocznie się przeglądem na Małej Scenie, na której wystąpią: Comin' To Town, Curly Cale, Duch Delta, Her Memories, Onus Blues, RoseMerry oraz Stonage Full of Sun. Laureat konkursu dołączy do grona wykonawców występujących na Dużej Scenie.

Nowością na tegorocznym festiwalu będzie dwugodzinny blok koncertów (17:00-19:00) w stylu rock'n'roll i rockabilly. W tym roku po raz pierwszy festiwalowicze będą mieli możliwość wyjścia i ponownego wejścia na teren Spodka podczas trwania koncertów. Jak co roku dzieci do lat 15-stu oraz osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w imprezie wraz z opiekunem posiadającym bilet wstępu.

Irek Dudek podkreślał, że niezwykle ważny dla niego jest rodzinny aspekt festiwalu. Dla najmłodszych uczestników przygotowano warsztaty plastyczne pod okiem absolwentki ASP Anny Bierońskiej, podczas których dzieci nauczą się przekładać wyobraźnię na płótno. W antresoli Spodka przygotowano dodatkowe atrakcje, mające na celu stworzenie atmosfery rodem z lat 50-tych. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. W strefie pin-up stylistki będą darmowo wykonywać fryzury i makijaże, a także prowadzić sprzedaż ubrań vintage z drugiej ręki. Miłośników starych nagrań ucieszy stoisko z płytami.

Za największą atrakcję można uznać wystawę Indian Motorcycle, najstarszej amerykańskiej firmy motocyklowej, której maszyny nie tylko zachwycą oko, ale również ducha, gdyż będzie można załapać się na rundkę wokół Spodka! "Cieszę się, że mogę taki festiwal organizować w największym bluesowym klubie, jakim jest Spodek" podkreślił Irek Dudek.

Rawa Blues Festival 2023 - kto wystąpi?

Przypomnijmy, że w tym roku na Dużej Scenie katowickiego Spodka wystąpią: Altered Five Blues Band, Restless, Philip Sayce, Troy Redfern, Albert Cummings, Boogie Boys, Shakin' Dudi, Blueset, Robert Kordylewski oraz Teksasy & Wojtek Cugowski.

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się pod dachem. Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation. Podczas ponad czterdziestu edycji festiwalu, na scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów polskich i zagranicznych. Warto przypomnieć, że mieliśmy zaszczyt gościć takich wykonawców jak: Junior Wells, Koko Taylor, Keb’Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.