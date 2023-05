Paweł Domagała nie po raz pierwszy będzie występował na pięknej sopockiej scenie. Kilka lat temu to tutaj prezentował swój przebój "Weź nie pytaj", który podbił serca publiczności i słuchaczy. - Występowałem już na scenie sopockiej kilka razy i zawsze to jest duże przeżycie. Bo wiadomo Opera Leśna, przepiękne miejsce. Super tutaj się gra - mówi Interii wokalista.

Pierwsze wspomnienia z Sopotem są dla niego mniej "nadmorskie", bo gdy myśli Sopot, to w głowie pojawia mu się... krakowski zespół Pod Budą!

- Pamiętam, że byłem dzieckiem, bo przyjeżdżałem na Żabiankę na wakacje, i byliśmy chyba na jakimś festiwalu, ale takie pierwsze wspomnienie jakie mam z Operą Leśną to chyba Pod Budą. Nie wiem, czy to był Sopot Festiwal, ale na pewno było Pod Budą. Andrzej Sikorowski, rozwiany włos - wspomina 39-latek. - Dziwię się, że nie ma tu Pod Budą, powinni być - dodaje.

W dzień przed festiwalowym występem Paweł Domagała został przyłapany przez fanów, jak grał na ulicy. Wyjątkowy, uliczny koncert to coś, co naprawdę gra mu w duszy.

- Rzeczywiście lubię, takie streety czy takie spontany, bardzo często robię. Akurat wczoraj ktoś nakręcił także bardzo, bardzo miło, bo ja lubię taki kontakt bezpośredni. Z tego się też wywodzę, że ja na studiach grywałem po spelunach z gitarą i tam ci moi słuchacze pierwsi, najwierniejsi się tworzyli i to było dla mnie też bardzo magiczne, że wiadomo było, że gram w tym klubie co piątek, to tak z tygodnia na tydzień coraz więcej osób przychodziło, wobec czego ja mam do tego duży sentyment i taką dużą pokorę i to jest zawsze coś, co mi pozwala tak zejść na ziemię, bo jak się sprawdzisz na ulicy, czy w takim miejscu bez świateł, bez tego wszystkiego to po prostu się sprawdzi. Jak sam z gitarą bez nagłośnienia potrafisz złapać za przysłowiową twarz słuchacza, to ci to wyjdzie. Tutaj to jest specyficzny festiwal, bo wychodzisz na 2 piosenki, to jest taki telewizyjny show, wobec czego nie można też stworzyć swojej atmosfery, tylko wpisujesz się w jakąś całość. Ale za tydzień tutaj gramy sami koncert, także wiesz, to jest kwestia pewnej energii, pewnej relacji, którą się wytworzy ze słuchaczem.

Polsat SuperHit Festiwal 2023: Paweł Domagała z piosenką z serialu "Rafi"

Podczas sobotniego koncertu, który rozpocznie się o 20, wokalista zaprezentuje m.in. piosenkę z nadchodzącej produkcji "Rafi". Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska są pomysłodawcami serialu, który już na jesień pojawi się w Polsat Box Go. - "Rafi" [zabrzmi - przyp. red.] premierowo na takim dużym festiwalu - piosenka do serialu "Rafi", który niedługo będzie miał premierę w Polsat Box Go i też w Polsacie. Bardzo się z tego cieszę. Jestem podekscytowany, bo mam nadzieję, że piosenka wypromuje serial.

O czym będzie produkcja, w którą muzyk włożył całe serce? Jak zapowiada, to opowieść, jakiej dotąd nie było w polskiej telewizji. - "Rafi" to jest taka metafizyczna, magiczna opowieść o człowieku, wirażce, który ma wypadek i spotyka w zaświatach pewne postaci, które dają mu 2 szansę, schodzi na ziemię, żeby naprawiać zło. Jest to taki, mamy nadzieję serial pełen nadziei i radości, takiej metafizyki i magii, takiego rodzaju bajkowości. Jest trochę o tym, że w każdym człowieku jest dobro, nawet jak stara się je ukryć - takie dobro, którego nie da się ukryć, nie da się udać. I przede wszystkim też jest komedią - jest bardzo śmieszny. Myślę, że zdecydowanie nie było takiego serialu jeszcze, ja nie pamiętam w Polsce. Jestem też bardzo ciekawy, jak zostanie przyjęty, czy się spodoba, czy będzie śmieszny. Też nastawiliśmy się na taki mocniejszy żart. Mam nadzieję, że znajdzie swoich odbiorców - opowiada Domagała.

W serialu zagrają najpopularniejsi polscy aktorzy. - Oczywiście, to jest w ogóle niesamowita radość, że w ogóle się zgodzili. Zuza Grabowska, Danuta Stenka, Piotrek Rogucki, Olaf Lubaszenko, Tomek Schuchardt, Paulina Gałązka... No wszyscy, grają wszyscy - zapowiada dodając, że prace nad serialem trwały długo.

Współtwórczynią "Rafiego" jest Zuzanna Grabowska, prywatnie żona artysty. - Pracujemy razem, bo byliśmy razem na studiach i rzeczywiście ten pomysł narodził się z 5 lat temu. Zaczęliśmy pisać, potem zatrudniliśmy scenarzystkę Ewę Bulandę. Mieliśmy gotowy cały koncept postaci, drabinki odcinków, pierwsze trzy odcinki. Potem udało nam się popchnąć to dalej i cieszymy się bardzo, że ten serial powstał w Polsacie.

Paweł Domagała jest szczęśliwy, że aktorzy podobnie jak cała ekipa techniczna dosłownie "poczuła magię" serialu i wkładała w nią całe serce i zaangażowanie.

- To jest tak, że mieliśmy bardzo trudne warunki pracy. W sensie było bardzo ciężko i cała ekipa z reżyserem Bartkiem Prokopowiczem na czele i z operatorem Maciejem Tarapaczem naprawdę dała więcej, niż od nich wymagano, niż zazwyczaj się daje. Każdy podszedł do tego bardzo osobiście, za co jestem ogromnie wdzięczny i taka magia, która jest wpisana w ten serial, jakoś w niesamowity sposób wytworzyła się też na planie serialu. Mam nadzieję, że to się przeniesie, bo każdy się mega zaangażował.

Na koniec zapytany o udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" aktor odpowiada, że cieszą go pozytywne opinie widzów, którzy ciepło przyjęli go na fotelu jurorskim. - Wiesz, ja do tego tak podchodzę, jako że to jest program rozrywkowy i tylko tak traktuję ten program - jako czystą rozrywkę i mam nadzieję, że udało nam się taką rozrywkę widzom zapewnić. Jeżeli się podobało, to się tylko cieszę i mam nadzieję, że program dalej się będzie podobał i będzie oglądany - kończy Domagała.