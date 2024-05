"Crazy is my life" i "Chodź, przytul, przebacz". Co działo się pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal?

Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal odbywa się w dniach 24-25 maja, tradycyjnie w sopockiej Operze Leśnej.

Pierwszy dzień rozpoczął koncert "Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra". Podczas jubileuszu nie zabrakło gości - na scenie pojawili się m.in. Kuba Badach, Gromee, Enej, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. "Ściernisko", "Crazy is my life", "Słodycze" czy "Górą Ty" zostały odśpiewane chóralnie przez całą publiczność.

Później przyszła pora na Radiowy Przebój Roku. Kolejne utwory zapowiadane przez parę prowadzących - Agnieszkę Kołodziejską i Adama Zdrójkowskiego - wywoływały coraz większy entuzjazm. Usłyszeliśmy m.in. Smolastego i Dodę w utworze "Nim zajdzie słońce", Oskara Cymsa i jego dwa utwory "Niech mówią" i "Na niebie", Dawida Kwiatkowskiego i jego "Cafe de Paris" oraz Margaret i "Tańcz głupia". A pamiętacie "Pump It Up" Danzela? Było i to!

Reklama

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal zakończył koncert "Chodź, przytul, przebacz. 30-tka Andrzeja Piasecznego". Wokalista przypomniał m.in. "Prawie do nieba" czy tytułowe "Chodź przytul przebacz", a na scenie wsparli go Kuba Badach i Matt Dusk, z którymi nagrał uwielbiane przez fanów "That's Life/Żyć tak".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bracia Golec o występach w Sopocie: Maryla Rodowicz tańczyła na naszym jubileuszu INTERIA.PL

Polsat Hit Festiwal 2024: co czeka nas drugiego dnia?

Drugi dzień festiwalu również obiecuje wiele atrakcji. Na początek gwiazdy, które debiutowały na antenie telewizji Polsat, czyli m.in. zespół Enej, który zdobył popularność dzięki show "Must Be The Music", Zakopower, Kuba Badach, Krzysztof Zalewski czy Afromental.

Następnie - Koncert Diamentowy, podczas którego usłyszmy docenione przez słuchaczy utwory Smolastego, Blanki czy Malika Montany. Później na scenę wejdzie najpiękniejsza w klasie, czyli Majka Jeżowska.

Imprezę zakończy wyjątkowy projekt Wodecki/Pater, podczas którego młodzi artyści przypomną repertuar Zbigniewa Wodeckiego. Na sopockiej scenie zobaczymy m.in. Mery Spolsky, Natalię i Paulinę Przybysz oraz Wiktora Dydułę.