Trwa ostatni dzień 29. edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Za nami dwa dni pełne emocji i muzycznych wydarzeń. W mediach społecznościowych gwiazdy festiwalu dzielą się swoimi wrażeniami, z tego, co spotkało je podczas imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka.

Wielkim zaskoczeniem nie są zachwyty rodzimych wykonawców, bo w Polsce nie sposób w sumie nie wiedzieć, że zostaną tu zawsze przywitani po królewsku przez tysiące fanów. Pierwszy dzień na Dużej Scenie rozpoczęła australijska grupa The Rumjacks. Grająca celtyckiego punk rocka formacja jest dobrze znana festiwalowiczom - była już jedną z gwiazd Przystanku Woodstock 2016 (jeszcze w Kostrzynie nad Odrą).

"Nie potrafimy wyrazić, jak dobry był dla nas Pol'and'Rock, więc dziękujemy wam ponownie" - napisali muzycy.

"Co za noc" - to z kolei ekipa Wicked Dub Division, która wystąpiła w poszerzonym składzie razem z North East Ska Jazz Orchestra.

Muzycznym objawieniem i jedną z największych pozytywnych zaskoczeń drugiego dnia była 11-osobowa formacja Hoffmaestro. Ekipa ze Szwecji mistrzowsko poprowadziła zabawę przed sceną. "Nikt tak się nie bawi, zwariowany festiwal" - kręcił głową Jurek Owsiak, który przecież już niejedno widział na swoim festiwalu przez te blisko 30 lat.

"Droga Polsko! Do następnego razu!" - czytamy na Instagramie.

"Dziękuję Polsko! Pol'and'Rock Festival, rządzicie!" - napisał Billy Graziadei, wokalista i gitarzysta Biohazard. Dodajmy, że nowojorska grupa w towarzystwie m.in. Dog Eat Dog (przed laty grali na Przystanku Woodstock) i Get The Shot (pierwszego dnia występowali po The Rumjacks) 8 i 9 sierpnia zagra kolejne dwa koncerty w naszym kraju, odpowiednio w Warszawie (Progresja) i Krakowie (Studio).

W komentarzach gratulacje frontmanowi Biohazard złożyli zaprzyjaźnieni muzycy z Cypress Hill (B-Real z tego składu jako członek Prophets of Rage pojawił się na Pol'and'Rock 2019 w Kostrzynie) i Andreas Kisser, gitarzysta i lider Sepultury.

Swoją obecność na Pol'and'Rocku w mediach społecznościowych odnotowali także świetnie przyjęci Szwedzi z Royal Republic.

Pol'and'Rock Festival 2023: co robić na festiwalu? Można na przykład wziąć ślub!

Ostatniego dnia wystąpią m.in. Spin Doctors (pamiętny przebój "Two Princes"), While She Sleeps, gwiazda symfonicznego metalu z Holandii - Epica, Ukraińcy z Luiku oraz laureaci nagrody Złotego Bączka - Kwiat Jabłoni i Pull The Wire. Na rozpoczęcie Dużej Sceny ognia dała Transgresja, która do ostatniej chwili rywalizowała z Pull The Wire o głosy publiczności. Organizatorzy postanowili zaprosić ten zespół jako ukłon dla wiernego grona fanów. Pol'and'Rock Festival 2023: kolorowi uczestnicy 1 / 17 Uczestnicy Pol'and'Rock Festivalu Źródło: PAP Autor: Marcin Bielecki

Pol'and'Rock Festival 2023 - program trzeciego dnia:

Duża Scena:

15:00-15:40 - Transgresja

16:00-17:00 - Rise Of The Northstar

17:20-18:10 - Pull The Wire

18:30-19:30 - Luiku

19:50-21:00 - Kwiat Jabłoni

21:20-22:20 - Epica

22:40-23:50 - Spin Doctors

00:10-1:10 - While She Sleeps

1:30-2:00 - Piotr Bukartyk & Ajagore + zakończenie



Mała Scena:

17:40-18:10 - Światy Sztuczne

18:20-19:00 - Mulk

19:10-19:50 - Zacier

20:10-21:10 - Saint City Orchestra

21:30-22:30 - Booze & Glory

22:40-23:30 - Wojtek Szumański.