Informacje o zdarzeniu przekazał pierwszego dnia rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Jak się okazało, w trakcie wichury zawaliła się metalowa wieża komunikacyjna.

Trzy poszkodowane osoby zostały zaopatrzone przez patrole medyczne. "Gwałtowne opady spowodowały przewrócenie się jednej z wież, która jest na obszarze festiwalu. To absolutnie zdarzenie nieprzewidywalne, takich budowli mamy tu bardzo dużo. Zerwał się wiatr, był ogromny deszcz. Trzy osoby zostały natychmiast stamtąd ewakuowane" - mówił w piątek Jurek Owsiak.

Przekazał również, że jedna osoba została przewieziona do szpitala, a dwie pozostałe odmówiły, twierdząc, że opieka medyczna nie jest im potrzebna. "Nasi medycy bardzo namawiali, żeby zrobili sobie badania. Dziś ta dwójka sama przyszła do szpitala w Drawsku Pomorskim, przechodzą badania, ale nie mogę nic na temat tych badań powiedzieć, bo szpital nie odbiera telefonów" - dodał.

"Bardzo proszę rzecznika tego szpitala, aby po prostu odebrał telefon, to jest w interesie nas wszystkich, pracujemy razem. Pierwsza osoba ma połamane żebra, ale nie zagraża to jej życiu. To były jedyne takie zdarzenia gwałtowne, gdzie ktoś musiał pojechać do szpitala. Oprócz tego na terenie festiwalu nic się takiego nie wydarzyło. Codziennie jestem w szpitalu i pytam, jak minęła noc, co się działo" - zaznaczył.

Teraz na portalu Drawskie Strony Internetowe pojawiło się oświadczenie szpitala. "Informujemy, że Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne oraz medyczne w związku z odbywającym się Pol'and'Rock Festival, który rozpoczął się w czwartek, 3 sierpnia i potrwa do soboty, 5 sierpnia. Zespół medyczny Szpitala w Drawsku Pomorskim jest w pełni zaangażowany w zapewnienie wsparcia uczestnikom festiwalu wymagającym opieki medycznej" - napisali.

"Obecnie objęliśmy opieką około 40 pacjentów z drobnymi urazami oraz innymi dolegliwościami nie wymagającymi hospitalizacji. 4 sierpnia, na szpitalnym oddziale ratunkowym od godz. 7:00 hospitalizowanych było 9 pacjentów, natomiast do godz. 15:00 zostało przyjętych kolejnych 20 pacjentów. Jedna osoba została zakwalifikowana na oddział chirurgii w celu dalszego leczenia, a inny pacjent, wymagający specjalistycznej opieki, został przewieziony do innego ośrodka medycznego" - czytamy dalej.

"W trosce o zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej uczestnikom festiwalu, którzy wymagają hospitalizacji, Szpital w Drawsku zwiększył liczbę personelu o 2 osoby na dyżurze zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Personel medyczny pozostaje w pełnej gotowości, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję na ewentualne zgłaszane potrzeby medyczne. W razie pilnej potrzeby uzyskania informacji dotyczącej hospitalizacji pacjentów uczestniczących w festiwalu - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 363 03 03" - dodali.