Grupa LemON to jeden z dwóch polskich wykonawców (obok Brodki) na Dużej Scenie podczas koncertów drugiego dnia 29. edycji Pol'and'Rock Festival . Dla zespołu dowodzonego przez Igora Herbuta to trzeci raz na imprezie Jurka Owsiaka - wcześniej wystąpił on na Scenie Kryszny i na Małej Scenie jeszcze w Kostrzynie nad Odrą.

Goszczący tu wykonawcy podkreślają, że nawet jeśli jest to inne miejsce, to ten festiwal tworzą ci sami ludzie - zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy. Na Woodstock (stara nazwa brzmi tu zdecydowanie lepiej) się nie przyjeżdża, na Woodstock się wraca.

"To jest niesamowite" - zachwycał się Herbut śpiewający z "otwartym serduchem" do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego przed sceną.

"Żadnego końca świata dziś nie będzie/Bo w Tokio jest już jutro" - ten początek piosenki "Jutro" razem z wokalistą śpiewało niemal całe pole. To podobnie jak na Pol'and'Rocku, dwa razy mrugniesz i nagle po pierwszym koncercie orientujesz się, że jutro w zasadzie jest już dziś.

Ta emocjonalność i teksty, które dla niektórych mogą być zbyt pretensjonalne do przełknięcia ("kruk i dym zgasł/gruz, brak flar/no i wzgórze, skąd wciąż się tli/grzmot przerwał mi" z zagranej na bis "Lwiej części"), najwyraźniej nie przeszkadza publiczności, bo LemON został przyjęty po królewsku. Obok siebie gardła zdzierali fani ekstremalnego metalu, piszczące nastolatki, przyprószeni siwizną seniorzy czy rodziny z małymi dziećmi. "Wzruszony i zaszczycony" Herbut kilka razy padał na kolana, by w ten sposób dziękować za okazywany aplauz.

"Czekam na wiatr co rozgoni, ciemne skłębione zasłony" z "Krakowskiego spleenu" grupy Maanam zadziałało, bo w pewnym momencie wydawało się, że nad sceną ponownie lunie deszcz. Dzięki, Igor, bo tego akurat to wszyscy tutaj mają już dość.



Autorzy hitów "Napraw" i "Scarlett" w odświeżonym składzie szykują powoli swój piąty album. Produkcji materiału podjął się rozchwytywany Bogdan Kondracki, zdobywca dwóch Fryderyków (m.in. Dawid Podsiadło, Anna Wyszkoni, Ania Dąbrowska). Do tej pory zaprezentowane single "Ptaki" i "Dużo ciebie mi" raczej tylko umocnią pozycję zespołu, bo tu nie ma co naprawiać. Albo to przyjmujesz, albo uznajesz, że życie jest małą ściemniarą.



