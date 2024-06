Sensacje na OFF Festival. Kto zachwycił nas przez lata?

Wielu z nas przyjeżdża na OFF Festival z nadzieją na muzyczną ucieczkę od codzienności, oczekując, że każda edycja zapewni nam nowe doświadczenia i wzbogaci nasze rozeznanie na muzycznej mapie świata.



OFF Festiwal 2018: Como Mamas i The Mystery of the Bulgarian Voices

Grupa Como Mamas odwiedzająca OFF Festiwal w 2018 roku była jednym z przykładów takiego zaskakującego festiwalowego odkrycia. Ich autentyczność i głębia duchowego przekazu podana w formie gospel z pewnością dotknęła serc wielu, przypominając o korzeniach i wartościach często zagubionych w komercyjnym zgiełku.

W tym samym roku podobny casus mieliśmy z The Mystery of the Bulgarian Voices. Unikalne brzmienie tego chóru, zanurzone w bułgarskich tradycjach, otworzyło przed publicznością zupełnie nowe horyzonty muzyczne. Ich muzyka zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki Marcelowi Cellierowi, który nadał zespołowi nową nazwę i popularność.





Omar Souleyman oczarował polską publiczność w 2011 roku

OFF Festival od początku istnienia jest miejscem dla nowatorskich artystów. Już w 2011 roku Omar Souleyman zafascynował publiczność swoją mieszanką syryjskiego techno i tradycyjnych bliskowschodnich dźwięków. Unikalny styl muzyczny i pełen werwy występ przyciągnęły wtedy uwagę, zachwyconej, ale i zaskoczonej publiczności.



Ostatnie edycje OFF Festiwal: Koń i Arooj Aftab

Tymczasem przejdźmy do czasów i edycji OFF'a nam bliższych. W 2022 roku uwagę festiwalowiczów skupiła na sobie Arooj Aftab, pakistańska wokalistka mieszkająca w USA. Jej muzyka, będąca połączeniem jazzu, tradycji muzycznych Pakistanu i minimalistycznego stylu, absolutnie oczarowała słuchaczy.

Tymczasem ostatnia edycja festiwalu w 2023 roku przedstawiła zespół Koń, który zaskoczył publiczność swoją eklektyczną mieszanką krautrocka, bluesa i jazzu i szybko został okrzyknięty wielkim odkryciem ubiegłego OFF'a. Występ Konia pokazał aż skrzył się od ekscytujących muzycznych talentów, a prym wiodła jedyna obecna tego roku na festiwalu gitara rezofoniczna.



OFF Festiwal 2024 - kto wystąpi? Kto oczaruje?

Tegoroczny OFF Festival będzie trwał od 2 do 4 sierpnia w Katowicach. Na imprezie zagrają Hagop Tchaparian, Jad, Tonfa, Lasy, UnMute, Grace Jones, Sevdaliza, Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner, Les Savy Fav, Model/Actriz, Edyta Bartosiewicz, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka, Furia, George Clanton, Klawo, Kresy i wielu innych.

Kto okaże się w tym roku perełką i czarnym koniem? Zobaczymy.