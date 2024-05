OFF Festival, zainicjowany przez Artura Rojka, obecny jest na polskiej scenie muzycznej od 2006 roku. Niezmiennie fascynuje nowym i niepowtarzalnym klimatem, m.in. poprzez dobór artystów. W Katowicach co roku usłyszeć można zespoły i twórców z całego świata, którzy za chwilę wyznaczać będą trendy w muzyce alternatywnej.

Organizatorzy dziś opublikowali kolejne ogłoszenia zbliżającego się festiwalu.

Dodatkowo zapowiedzieli pojawienie się wyjątkowej sceny BLIK Open Stage. Tutaj zobaczymy artystów, których wykony zostaną przetłumaczone na polski język migowy. To unikalne wydarzenie, które w pełni pozwala cieszyć się muzyką osobom Głuchym.

OFF Festival – kto i kiedy zagra?

Tank and the Bangas (03.08 - Scena Główna Perlage)

Ten zespół to energia wcielona, czerpana z wybuchowej mieszanki soulu, rapu, funku i rocka - nikt się temu nie oprze. Trzon zespołu tworzą charyzmatyczna wokalistka Tarriona "Tank" Ball, kosmiczna sekcja rytmiczna: Joshua Johnson i Norman Spence II oraz Albert Allenback. Gdziekolwiek pojawiają się trzęsie się ziemia, dzieją się cuda i rzeczy wiekopomne.

Hagop Tchaparian (04.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Porzucił gitarę na rzecz elektronicznych, eterycznych kolaży. Brytyjsko-ormiański producent z Londynu wydał swój debiutancki album "Bolts" w należącym do Four Teta labelu Text. Znają się od dawna. Tchaparian był przez lata tour managerem Kierana Hebdana i właśnie na trasach kompletował ten materiał. Jak napisał recenzent Pitchforka: "Osobiste i zbiorowe katharsis".

Tonfa (04.08 - Scena Eksperymentalna)

"Tonfa nowa terra / Nowatorska ściema" - tak się przedstawia warszawski duet na tegorocznej płycie "Trzecia szyna" i nie kłamie. Od debiutu jesienią 2019 roku Tonfa odkrywa dla polskiego hip-hopu nowe lądy. To psychodeliczna, mroczna jazda pod prąd, najlepsze co przydarzyło się w rodzimym alternatywnym rapie od czasu Synów.

Jad (02.08 - Scena Główna Perlage)

Wybierasz "Ból" czy "Strach"? Mowa oczywiście o płytach warszawskiej grupy Jad. Tu nie ma miejsca na pieszczoty i niuanse. Grają zmetalizowanego punka, który z jednej strony kojarzy się słuchaczom z najstarszymi dokonaniami Siekiery, a z drugiej może być odpowiedzią na to, jak się dzisiaj gra hardcore’a na świecie.

Lasy (04.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Lata temu pojawienie się tego zespołu przewidział Behemoth, śpiewając o Lasach Pomorza. Konkretnie: Lasy są z Gdańska. Duet, który tworzą Maciej Wojcieszkiewicz (Stendek) i Jacek Prościński (wh0wh0), gra elektronikę brzmiącą jak uwspółcześnione wspomnienie ekstazy najntisów, napędzaną fantastycznymi żywymi bębnami. Będzie amok pod sceną.

Magda Kluz (02.08 - BLIK Open Stage)

Płyta "Głębiny", epka "Akweny", singiel "Rzeka" - Magda Kluz jest bardzo konsekwentna w swoich wodnych poszukiwaniach i ma to sens, bo pięknie jej piosenki płyną, kojąco kołyszą. Magda Kluz, którą poznaliśmy jako połowę debiutu Seals, jest jednym z najciekawszych nowych głosów na scenie ambitnego, poetyckiego popu.

UnMute (04.08 - BLIK Open Stage)

Niewiele brakowało, a reprezentowaliby nas na Eurowizji w 2022 roku, utworem "Głośniej niż decybele" - i to byłaby prawdziwa rewolucja. Zespół współtworzą wyłącznie osoby Głuche, które za pomocą muzyki chcą opowiedzieć o sobie, swoich problemach i potrzebach.

Pola Nuda (03.08 - BLIK Open Stage)

Pozornie naiwne, przewrotnie błyskotliwe, starannie zepsute piosenki Poli Nudy mogą irytować i fascynować zarazem. Julia Woronowicz dobrze wie, co robi, bo muzycznych kompetencji jej nie brakuje, plastycznych zresztą też - jest malarką i rzeźbiarką, absolwentką ASP. To przedstawicielka tej nowej polskiej sceny, która robi rzeczy naprawdę po swojemu.

Na festiwalu zagrają także: Grace Jones, Sevdaliza, Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner, Les Savy Fav, Model/Actriz, Edyta Bartosiewicz, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka, Furia, George Clanton, Klawo, Kresy i wielu innych.

OFF Festival: Jakie są ceny biletów?

OFF Festiwal odbędzie się jak co roku w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

Na oficjalnej stronie wydarzenia dostępne są karnety trzydniowe w cenie 566zł oraz trzydniowych z polem namiotowym za 702,50zł.

Gospodarzem OFF Festiwalu jest Miasto Katowice. Sposorem Głównym OFF Festivalu - Perlage, Sponsorem Sceny Leśnej - Rossmann Czujesz Klimat?, Sponsorem Sceny Open - BLIK.