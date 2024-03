OFF Festival Katowice 2024: Noise i nostalgia. Kolejni artyści poznani!

Na OFF Festival 2024 zagrają: Grace Jones, Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, Los Wembler’s de Iquitos, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner, Edyta Bartosiewicz, Sevdaliza, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka.

OFF Festival 2024 - kto wystąpi?

Les Savy Fav (3 sierpnia - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Długo czekaliśmy na wizytę tej nowojorskiej legendy w Katowicach, ale trudno o lepszy powód - w maju ukazuje się "Oui, LSF", szósty album grupy, pierwszy od 14 lat! Les Savy Fav przenieśli post-hardcore i noise rocka w XXI wiek, doczekali się setek naśladowców, ale oczywiście nikt nie może się równać z oryginałem. Szczególnie na żywo, bo zespół słynie z koncertów, na których nie można się nie spocić, w czym duża zasługa charyzmatycznego frontmana Tima Harringtona. Podejdźcie blisko, po takie wrażenia przyjeżdża się na OFF Festival.

Model/Actriz (4 sierpnia - Scena Eksperymentalna)

Skoro już o wpływie Les Savy Fav mowa... Model/Actriz, ich młodzi sąsiedzi, pewnie nie wyparliby się takich inspiracji, chociaż w tej muzyce znaleźć można też sporo innych elementów, przede wszystkim chłód industrialu i dancepunkową energię. Skoro i Pitchfork, i Rolling Stone uważają, że album "Dogsbody", debiut Model/Actriz, to jedna z najlepszych płyt 2023 roku - coś musi być na rzeczy.

Furia (4 sierpnia - Scena T Tent)

Zespół z Katowic, a jednak po latach przerwy wracają na OFFa okrężną drogą; błądząc po opuszczonych sztolniach, przygrywając do tańca na "Weselu" w krakowskim Starym Teatrze, strasząc mieszczan na salonach za sprawą nominacji do Paszportów Polityki. Nigdy nie byli bardziej bezkompromisowi i bardziej swojscy zarazem - ich ubiegłoroczny album "Huta Luna" dowodem.

George Clanton (2 sierpnia - Scena Eksperymentalna)

Artysta wychowany na punku, uważany za jednego z proroków vaporwave'u, który w 2023 roku powrócił albumem "Ooh Rap I Ya". Wymyślił się na nowo, choć punktem odniesienia dla George'a Clantona pozostaje pop końca XX wieku, a ulubioną emocją nostalgia - wszystko to ma jednak undergroundowy vibe i naturalny wdzięk produkcji domowej roboty.

Snõõper (4 sierpnia - Scena T Tent)

Muzyka jest tylko jednym z elementów ich koncertów, możecie spodziewać się choćby lalek i innych rekwizytów, które składają się na ten prześmiewczy, punkowy bałagan. Ale sama muzyka kwintetu z Nashville też się broni, co potwierdza zawartość "Super Snõõper", ich debiutanckiej płyty, wydanej przez Jacka White'a, a polecanej choćby przez Henry'ego Rollinsa.

Klawo (2 sierpnia - Scena Główna Perlage)

Zjechali się z różnych stron, a poznali w Gdańsku, przy okazji studiów na Akademii Muzycznej. Połączyła ich miłość do jazzu, ale taka bez zazdrości, co nie wyklucza oglądania się za innymi - funkiem, afrobeatem, hip-hopem czy techenkiem. Odwołują się do lat 70., do złotej ery polskiej muzyki rozrywkowej, ale brzmią jak przyszłość. A koncerty grają takie, że lepiej przypnijcie się czymś do podłoża. Ich debiut miał miejsce na festiwalu Great September w 2022 r.

Kresy (3 sierpnia - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Łódzkie Kresy grają ten rodzaj post-punka, który w równie fascynujący, co irytujący sposób kontrastuje poetyckie, rozmarzone teksty z nerwową, gęstą, intensywną muzyką. Nie da się uciec przed tą energią, nie da się nie wracać do ich nagrań - póki co dwóch EP-ek: "Lumer" i "Kolejny miękki sen" - po nowe odkrycia. Oni również zadebiutowali na Great September - w 2023 r.

OFF Festival 2024 - siła marki

Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice, Sponsorem Głównym - Perlage, Sponsorem Sceny Leśnej - Rossmann Czujesz Klimat? OFF Festival Katowice 2024, odbędzie się w dniach: 2-4 sierpnia 2024, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

Na stronie dostępne są karnety trzydniowe w cenie 545 zł oraz trzydniowe z polem namiotowym za 681,50 zł.

OFF Festival, zainicjowany przez Artura Rojka, obecny jest na polskiej scenie muzycznej od 2006 roku. Niezmiennie fascynuje nowym i niepowtarzalnym klimatem, m.in. poprzez dobór artystów. W Katowicach co roku usłyszeć można zespoły i twórców z całego świata, którzy za chwilę wyznaczać będą trendy w muzyce alternatywnej. W raporcie TOP MARKA 2023, zrealizowanym przez PSMM Monitoring & More, OFF Festiwal znalazł się w pierwszej 5-tce wszystkich festiwali organizowanych w Polsce, pod względem m.in. siły marki i sentymentu.