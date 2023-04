Organizatorzy OFF Festivalu odsłaniają kolejne karty! Jedną z głównych gwiazd będzie King Krule.

OFF Festival 2023: King Krule na Scenie Perlage

Najpierw była seria mini-albumów, przejmujące koncerty i wreszcie płytowy debiut "6 Feet Beneath the Moon" - King Krule objawił się jako jeden z najciekawszych nowych artystów w brytyjskiej muzyce na początku poprzedniej dekady. Zdaniem NME jego pieśni oddawały atmosferę współczesnego Londynu równie dobrze jak muzyka Buriala. Archy Marshall jest jednak głosem zbyt oryginalnym, by przypisać go do konkretnego miejsca i pokolenia.

Reklama

Teraz na przykład, wciąż poruszając się pomiędzy indie rockiem, folkiem a jazzową balladą, przygotowuje płytę o tym jak "gilotyna wszechświata" rozprawia się z ludźmi. Album zatytułowany "Space Heavy" ukaże się w czerwcu, a już w sierpniu King Krule odwiedzi Dolinę Trzech Stawów. Zagra w niedzielę, 6 sierpnia na Scenie Perlage.

Clip King Krule Seaforth

OFF Festival 2023: kto pojawi się na scenie?

Dréya Mac (piątek, 4 sierpnia, Scena Leśna Czujesz Klimat?) - tancerka, którą znacie m.in. z klipów Stormzy'ego i Dua Lipy. Zaczęła robić muzykę, by mieć do czego tańczyć tak, by wyrazić jak najpełniej swoje emocje. Raperka, której droga z zachodniego Londynu do uszu fanów wiodła przez TikToka - gdzie jej muzykę odkryła i doceniła m.in. Rihanna. Z taką ręką do bangerów za chwilę pewnie będzie globalną gwiazdą.

joe unknown (niedziela, 6 sierpnia, Scena Eksperymentalna BUH) - jego pseudonim już przestaje być aktualny, bo kariera Joe'go nabiera tempa, depcząc granice pomiędzy środowiskami i gatunkami muzycznymi. Przepis jest prosty: bierzesz życie w Wielkiej Brytanii po brexicie, dodajesz rum'n'bass, grime i punk, doprawiasz talentem poetyckim i wstrząsasz - słuchaczem. Fani Sleaford Mods i The Streets już zajmują miejsce przy barierkach.

Gurriers (sobota, 5 sierpnia, Scena Leśna Czujesz Klimat?) - ledwie zespół powstał i nadeszła pandemia, na długie miesiące odbierając nam prawdziwe życie. Może stąd w muzyce kwintetu z Dublina tyle frustracji i złości? Gurriers to postpunkowa, gitarowa jazda, która już podbija festiwale i znakomitymi singlami ("Approachable", "Boy", "Top of the Bill") przygotowuje grunt pod pełnowymiarowy debiut.

Clip joe unknown Ride

Daria ze Śląska (niedziela, 6 sierpnia) - daleko do Doliny Trzech Stawów nie będzie miała, choć jej droga na duże sceny nie była ani krótka, ani prosta. Kiedyś współtworzyła duet The Party Is Over, parający się ambitną muzyką taneczną, dzisiaj - jako Daria ze Śląska - skupia się głównie na wysmakowanych, melancholijnych balladach. W przygotowaniu debiutanckiego albumu "Tu była" pomogli jej m.in. Olek Świerkot, Paweł Krawczyk i Hubert Zemler.

Ta Ukrainka (sobota, 5 sierpnia) - Anastazja Ivahnenko urodziła się w Ukrainie, ale od lat mieszka, pracuje i tworzy w Polsce (którą ponoć wybrała, bo lubiła piosenki Marii Peszek i Taco Hemingwaya). Na co dzień jest cukierniczką, ale w tekstach nie słodzi - objaśniając i nam, i swoim rodakom, swój "polski sen". Współpracowała m.in. z Bogdanem Kondrackim, a jej muzyka to indie pop, szukający dla trudnych treści nowych brzmień.

aljas (piątek, 4 sierpnia) - w ostatnich latach rap przestał być w Polsce stylistycznym i światopoglądowym monolitem, na scenie coraz więcej miejsca zajmują artystki i artyści kwestionujący reguły gatunku. Aljas jest jedną z ciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia rapu, stylistycznie balansuje między nową a starą szkołą, treścią dumnie reprezentuje środowisko queer. Jej tegoroczna epka "Magister" to manifest talentu i odwagi, i nie mamy wątpliwości, że aljas idzie po profesurę.

Clip Daria ze Śląska Chinatown

OFF Festival 2023 - 4-6 sierpnia 2023

Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice. OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Jest już dostępna pula karnetów 3-dniowych w cenie 429 zł oraz 3-dniowych z polem namiotowym - 549 zł. Dostępne są także bilety jednodniowe w cenie 269 zł.

Na OFF Festivalu wystąpią: Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Balming Tiger, OFF!, Confidence Man, Desire, Jockstrap, Ekkstacy, Gaye Su Akyol, Belmondawg/Expo 2000, Calibro 35, Special Interest, Dreya Mac, Kokoroko, Nation of Language, The Staples Jr. Singers, Gilla Band, Nnamdi, Trupa Trupa gra "Headache", joe unknown, Ela Minus, Lancey Foux, Obongjayar, Mandy, Indiana, Big Joanie,

Gurriers, underscores, Haru Nemuri, Daria ze Śląska, VLURE, MIND ENTERPRISES, Son Rompe Pera, mop, Ta Ukrainka, mop, Butch Kassidy, aljas i wielu innych.