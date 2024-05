(Muzyczne) podróże kształcą. OFF Festival 2024 to nie tylko artyści z USA i Europy

OFF Festival 2024 to wyjątkowa okazja do poznania szerokiego spektrum muzyki z całego świata. To, co najbardziej zawsze wyróżniało tę imprezę na tle innych, to umiejętność prezentowania ciekawych, niebanalnych wykonawców spoza głównego nurtu i różnych stronic atlasu.



Oto, kogo będzie można usłyszeć w 2024 roku.

1. Leenalchi

Zespół z Korei Południowej, który łączy tradycyjną operę pansori z nowoczesnym popem. Ich muzyka to zderzenie tradycji z nowoczesnością oraz kultury Wschodu i Zachodu. W oryginalnym składzie mają dwa głosy żeńskie, jeden męski, klawisze, dwa basy i bębny, tworzące unikalne brzmienie.

2. Backxwash

Ashanti Mutinta, raperka z Montrealu urodzona w Zambii, wprowadza na scenę unikatowe połączenie horrorcore’u i trap metalu. Jej płyty wypełniają emocje związane z bólem i gniewem, i zapewne między innymi właśnie dzięki nim sięgnęła po prestiżową nagrodę Polaris Music Prize.

3. blackwinterwells

Kanadyjska wokalistka i producentka Madeline Winter, tworząca pod pseudonimem blackwinterwells, specjalizuje się w digicore’owych emo-balladach. Jej album "Crystal Shards" to emocjonalny kolaż dźwięków, pełen piękna i chaosu.

4. Debby Friday

Debiutancki album "Good Luck" przyniósł Debby Friday uznanie za oryginalne podejście do elektroniki. Jej muzyka jest porównywana do stylu M.I.A. i Fatimy Al Qadiri, tworząc unikalny miks, który pozwolił jej sięgnąć po najważniejszą nagrodę muzyczną w Kanadzie.

5. Moonchild Sanelly

Sanelisiwe Twisha z Republiki Południowej Afryki, znana jako Moonchild Sanelly, miesza różne gatunki, od lokalnego kwaito po globalny rap. Współpracowała z Beyoncé i Gorillaz, tworząc dynamiczny i porywający styl future ghetto funk.

6. Glass Beams

Rajan Silva, lider australijskiego zespołu Glass Beams, inspirowany muzyką zarówno z Indii, jak i z Zachodu, tworzy porywającą mieszankę z biegunów różnych kultur. Ich debiutancka EP-ka "Mirage" to połączenie chwytliwych melodii i eksperymentalnych dźwięków.

7. Los Wembler’s de Iquitos

Zespół z peruwiańskiej Amazonii, założony przez Salomona Sancheza w 1968 roku, to pionierzy gatunku cumbia amazónica. Ich energetyczne występy to nie tylko lekcja historii, ale także okazja do odkrycia fascynujących dźwięków tej nieznanej szeroko muzyki.

8. Alice Longyu Gao

Pochodząca z Chin wokalistka i producentka tworzy muzykę pełną różnorodności, od hyperpopu po rap i techno. Jej album "Let's Hope Heteros Fail, Learn, and Retire" to unikalne połączenie gatunków, które przyciągnęło uwagę takich artystów jak Lady Gaga.

9. Sevdaliza

Artystka z Niderlandów, urodzona w Iranie (który co prawda geograficznie jest częścią Europy, ale nie zachodniej jednak), porusza się po unikalnych ścieżkach muzycznych, łącząc trip-hop z eksperymentalną elektroniką. Jej kompozycje zgłębiają tematykę tożsamości i kobiecości, a występy są wzbogacone o intrygującą warstwę wizualną.

OFF Festival 2024 potrwa trzy dni, a rozpocznie się 2 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.