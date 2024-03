Grace Jones na OFF Festival 2024! Gwiazda niepowtarzalna i niepodważalna

OFF Festival Katowice 2024, odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2024, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

OFF Festival 2024: Grace Jones gwiazdą wydarzenia!

Grace Jones jest ikoną popkultury, charyzmatyczną modelką i aktorką, muzą Andy'ego Warhola, Helmuta Newtona i Jean-Paula Goude, brutalną May Day z kultowego "Zabójczego widoku" i wojowniczą Zulą z "Conana Niszczyciela". Na muzycznym festiwalu interesuje nas jednak przede wszystkim jako wokalistka, która współpracowała m.in. z duetem Sly & Robbie, Trevorem Hornem i Trickym.

Reklama

Inspirowała dziesiątki wybitnych artystów - wyobrażacie sobie Lady Gagę bez Grace jako punktu odniesienia?! - poszukując swojego oryginalnego głosu pomiędzy muzyką jamajską a disco, między art popem a nową falą. Wciąż dla nas śpiewa, niezwyciężona, jedyna w swoim rodzaju. Kiedy królowa wyjdzie na scenę, nie będziemy mieli wyboru - zostaniemy niewolnikami. Jej i rytmu.

Spotify

OFF Festival 2024: kto jeszcze wystąpi?

Na OFF Festival 2024 zagrają także: Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, Los Wembler’s de Iquitos, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner, Edyta Bartosiewicz, Sevdaliza, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka.

Spotify

OFF Festival, zainicjowany przez Artura Rojka, obecny jest na polskiej scenie muzycznej od 2006 roku. Niezmiennie fascynuje nowym i niepowtarzalnym klimatem, m.in. poprzez dobór artystów. W Katowicach co roku usłyszeć można zespoły i twórców z całego świata, którzy za chwilę wyznaczać będą trendy w muzyce alternatywnej. W raporcie TOP MARKA 2023, zrealizowanym przez PSMM Monitoring & More, OFF Festiwal znalazł się w pierwszej piątce wszystkich festiwali organizowanych w Polsce, pod względem m.in. siły marki i sentymentu.

Na stronie festiwalu dostępne są już karnety trzydniowe w cenie 545 zł oraz trzydniowe z polem namiotowym za 681,50 zł.