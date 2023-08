Storo o festiwalu w Jarocinie: "Jarocin ma niesamowitą historię" [WYWIAD]

Storo szerszej publiczności dał się poznać w siódmej edycji programu "Must Be The Music". Paweł Storożyński urodził się w Polsce, ale wspólnie z rodzicami wyemigrował z kraju gdy miał kilkanaście lat. Obecnie zespołu uczy dzieci gry w koszykówkę, a resztę czasu poświęca muzyce, która jest jego wielką miłością.

Ostatnio przypomniał o sobie za sprawą występów z Piotrem Kupichą. "Spotkałem się z Michałem Nowakiem - basistą Feela i męczyłem go, żeby mnie zaprosił na wspólną próbę. Wysłałem mu pełno moich piosenek i zaprosił mnie, więc przyszedłem z paroma kawałkami. Zapytałem raz, czy to możliwe, aby Piotr zaśpiewał ze mną w jednym utworze.

Któregoś dnia Piotr zadzwonił i zapytał, czy może ze mną zaśpiewać (śmiech). To było dla mnie niesamowite. Wtedy był czas pandemii, więc miałem trochę szczęścia, bo chłopaki nie grali, Piotr nie miał nic do roboty, więc zrobiliśmy jeden numer, potem drugi, potem trzeci i tak dalej" - opowiadał o współpracy.

Storo na Jarocin Festiwal: "To dla mnie wielkie wyzwanie"

Na Małej Scenie festiwalu w Jarocinie Storo zagrał pierwszego dnia. "Wiem, że Jarocin ma niesamowitą historię. To jest wielka duma, że mogę być tutaj z wami. To też dla mnie wielkie wyzwanie tutaj być, ale jestem mega szczęśliwy" - mówił przed koncertem.

"To nie jest taki normalny koncert. Wiesz, że historia jest tutaj i musisz to szanować. Musisz wejść z tą energią. Jestem gotowy jak nigdy" - dodał.

Dzień przed wywiadem odbyły się Jarocińskie Rytmy Młodych, nie mogło więc zabraknąć pytania o to, czy "przeglądy nadal mają moc kreowania gwiazd, czy tę rolę przejął już internet". "To jest naprawdę bardzo ciężki temat, bo dla mnie gwiazdami są Rolling Stonesi czy Beatlesi, a my jesteśmy tylko kopią. To publiczność zdecyduje" - stwierdził Storo.